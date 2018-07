07.07.2018

Hannig schießt sich in Europa auf Platz zwei Lokalsport

: Sittenbacherin verpasst Titel knapp

Zwei Bogenschützen aus Sittenbach hatten sich in diesem Jahr für die Europameisterschaft der Feldbogenschützen qualifiziert. In Oberwiesenthal trat das Duo gegen 2200 Teilnehmer aus 29 Ländern an.

Jeden Tag absolvierten die Teilnehmer mit voller Bogensportausrüstung einen anderen acht bis 13 Kilometer langen Parkour im Erzgebirge. Auf jeder Strecke befanden sich 28 in Lebensgröße nachgebildete Tierfiguren aus speziellem Schaumstoff, die jeweils als Ziel fungierten. Sie waren in unterschiedlichen Entfernungen vom Abschusspflock aufgestellt. Wie bei einer echten Jagd durfte pro Tier nur ein Pfeil geschossen werden. Treffer in der Nähe des Herzens erhielten die höchste Punktzahl. Christine Hannig führte in der traditionellen Recurvebogenklasse der Seniorinnen nach dem ersten Tag. Am Ende musste sie aber noch Inge Miederer knapp am letzten Wettkampftag vorbeiziehen lassen.

Detlef Fuhrmann, der in der traditionellen Recurvebogenklasse der Senioren antrat, erreichte Platz 41 in einem über 100 Schützen großem Teilnehmerfeld. (AN)

