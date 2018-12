Harlacher Zweiter

12.12.2018

In Puchheim läuft es für die Aichacher gut. Dennoch sind einige wehmütig

Es war keine gewöhnliche Crosslauf-Veranstaltung, die beim FC Puchheim (Kreis Fürstenfeldbruck) über die Bühne ging. Abgesehen vielleicht davon, dass Michael Harlacher (LC Aichach) wieder einmal auf ein Podest lief – der Blondschopf wurde Zweiter über 6000 Meter in einer Zeit von 26:31 Minuten. Ebenfalls 6000-Meter-Silber holte Hannah Sassnink (LC Aichach) nach 32:54 Minuten. Insgesamt nahmen mehr als 130 Sportler an teil.

Doch eigentlich ging es um die Frage, ob der Kurs für Meisterschaften geeignet ist. Denn eigentlich sollten dort Ende Februar die bayerischen Cross-Titelkämpfe über die Bühne gehen – bis der Bayerische Laufverband (BLV) vor vier Wochen seine vor einem Jahr gegebene Zusage zurückzog. Kurz zuvor hatte Michael Rauch, der ehemalige LCA-Vorstand und jetzige Chef der Indersdorfer SG, den Kurs in seiner Eigenschaft als BLV-Laufwart für Oberbayern inspiziert. Rauch ist einer der erfahrensten Laufveranstalter in ganz Bayern, sein Wort hat Gewicht. Im Oktober fiel seine Kritik nur milde aus, am Wochenende wurde er deutlich: „Ende Oktober war in Puchheim vieles an der Streckenführung unklar. Der Verband musste eine Entscheidung treffen.“ Konkret störten ihn einige enge Passagen – die man hätte beseitigen können, wie Christoph Friedrich, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des FC Puchheim betont. „Wenn wir von den Beanstandungen gewusst hätten.“

Michael Harlacher war dagegen voll des Lobes. Hanah Sassnink sprach von einem „anstrengenden Parcours“, und der ehemalige Dreikönigslaufsieger Jan Lettenmaier urteilte: „Eine harte Strecke, technisch herausfordernd.“ Die schnellste Frau über 6000 Meter, Carola Dörries (Stadtwerke München) bedauerte, dass die bayerischen Crossmeisterschaften 2019 nicht in Puchheim, sondern im oberfränkischen Kemmern ausgetragen werden. Der Sieger des 6000-Meter-Rennens, Simon Mair, lobte nach 25:37 Minuten: „Sehr abwechslungsreich und schön zu laufen.“ (Text/Foto: hokr)

