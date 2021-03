vor 18 Min.

Harun Nurten kehrt zum TSV Rehling zurück

Offensivspieler Harun Nurten wechselt zur neuen Saison zum TSV Rehling. Er ist nicht sein erstes Engagement am Lechrain. Zwei weitere Spieler kommen.

Drei Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet der TSV Rehling. Zum Kreisklassisten wechseln zur neuen Spielzeit Harun Nurten (FSV Großaitingen), Nikolas Bichlmeier (U19 TSV Aindling) und Denis Berger ( SSV Anhausen). Nurten ist am Lechrain kein Unbekannter. Der 26-Jährige ging bereits in der Saison 2017/18 für den TSV auf Torejagd. In 23 Partien erzielte Nurten acht Treffer in der Kreisliga Ost.

Nach seiner Jugendzeit beim FC Stätzling schnürte Nurten viele Jahre die Schuhe für den TSV Friedberg, ehe es für eine Spielzeit zum TSV Gersthofen ging. Dort spielte Nurten ein Jahr mit dem jetzigen Rehlinger Spielertrainer Mark Huckle zusammen. Nach seinem Jahr in Rehling zog es den Mittelfeldspieler weiter zum TSV Pöttmes, ehe er im Sommer zum Süd-Kreisklassisten FSV Großaitingen wechselte. Nikolas Bichlmeier kommt vom Nachbarn TSV Aindling. Der 18-Jährige spielte dort zuletzt in der U19 im Mittelfeld. Ebenfalls im Mittelfeld zu Hause ist Denis Berger vom SSV Anhausen. Der 20-Jährige kam in der diesjährigen Kreisligasaison auf fünf Einsätze. Zuvor war Berger beim SV Mering aktiv, kam in der Landesliga aber nur zwei Mal zum Einsatz. (AZ)

