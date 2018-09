Haslangkreit holt den Pokal

vor 59 Min.

EC-Männer holen bei Landkreismeisterschaft in Kühbach Platz eins

Kühbach Mehr Spannung als sonst üblich, lieferte der neue Modus der diesjährigen Landkreismeisterschaft der Stockschützen. Wurde in den Vorjahren immer im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt, bei dem durch ein vorzeitiges Aufeinandertreffen der Spitzenvereine die Spannung meist frühzeitig verloren ging, so fiel diesmal die Entscheidung erst im Endspiel.

Acht Mannschaften aus den Qualifikationsrunden gingen vor rund 70 Zuschauern in der Kühbacher Stocksporthalle ins Titelrennen. Zuerst wurden zwei Spielgruppen mit je vier Vereinen zusammengelost, die in einer Vor -und Rückrunde ihre Punktbesten ermittelten. In der Gruppe A ging der SV Unterbernbach vor Inchenhofen, Friedberg und Aichach als Sieger hervor. In der B-Gruppe behielt der TSV Kühbach, dank der besseren Stocknote, die Oberhand vor Haslangkreit, Sielenbach und Eurasburg.

Damit standen sich im Halbfinale Haslangkreit und Unterbernbach, sowie Kühbach und Inchenhofen gegenüber. Hier machten Kühbach und Haslangkreit kurzen Prozess zogen mit 18:6 und 25:3 souverän ins Finale ein.

Die gleichzeitig absolvierten Platzierungsspiele um Platz fünf bis acht zwischen Friedberg gegen Sielenbach und Aichach gegen Eurasburg endeten 10:13 und 15:13.

Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich dann Inchenhofen gegen Unterbernbach durch, während im Endspiel der beiden favorisierten Teams aus Kühbach und Haslangkreit die „Kreiter“ mit 14:6 als Sieger vom Platz gingen. Zwei Nachlässigkeiten beim „Nachschuss“ nutzte der fehlerlos agierende ECH konsequent aus. (aira)

Tabelle

1. EC Haslangkreit

2. TSV Kühbach

3. SWV Inchenhofen

4. SV Unterbernbach

5. TSV Sielenbach

6. EC Friedberg

7. BC Aichach

8. SC Eurasburg

