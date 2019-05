vor 8 Min.

Heimische Top-Athleten flott unterwegs

Fabian Schäffler knackt zwei Bestleistungen. Ilva Seitz und Johanna Konrad stark

In Gilching stand für viele Leichtathleten aus Bayern der erste Formtest der noch jungen Saison an. Mit dabei war auch der Rapperzeller Fabian Schäffler, der bei der LG Aichach-Rehling zur Leichtathletik kam und mittlerweile für den MTV Ingolstadt an den Start geht. Nach einem Trainingslager mit dem Landeskader und der MTV-Langsprintgruppe in Südtirol waren es für Schäffler und Co. die ersten Wettbewerbe. In Gilching standen die ungewohnten Strecken über 80, 150 und 300 Meter auf dem Plan.

Über die 80 Meter lief es bei Schäffler aber nicht rund. Aufgrund einer schlechten Reaktionszeit blieb der Student mit 9,51 Sekunden über seiner angestrebten Zielzeit von 9,45 Sekunden. Deutlich besser gelang der Start eine Stunde später über die 150 Meter, bei denen Schäffler mit 16,88 Sekunden seine bisherige Bestzeit von 17,30 Sekunden aus dem Vorjahr regelrecht pulverisierte. „So gut habe ich dich noch nie laufen sehen“, lobte ihn Trainerin Ruth Mayer. Beflügelt davon ging es über 300 Meter. Trotz Wind blieb Schäffler mit 36,37 Sekunden weit unter seiner neun Jahre alten Bestleistung. „Ich bin sehr zufrieden, weil ich sowohl über 150 als auch über 300 Meter in meinen jeweiligen Läufen das Mann-gegen-Mann-Duell mit den Konkurrenten für mich entscheiden konnte. Und das gegen Gegner, die in den vergangenen Jahren ungefähr auf meinem Niveau oder teilweise sogar darüber agierten“, so Schäffler, der in allen Läufen unter die Top fünf kam.

Ebenfalls am Start war ein größeres Aufgebot der LG Augsburg mit den ehemaligen Aichacherinnen Ilva Seitz (bis 2017 beim LC Aichach) und Johanna Konrad (bis 2018 bei der LG Aichach-Rehling), die beide über die 300 Meter an den Start gingen. Für Konrad war das Ziel die Norm für die bayerischen U16-Meisterschaften, die bei 45,50 Sekunden liegt, was ihr mit einer Endzeit von 44,70 Sekunden problemlos gelang.

Seitz verpasste mit 42,87 Sekunden ihre Bestzeit, wurde aber dennoch zweite. Die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften (42,50) verpasste die Sainbacherin aber. Die soll aber in den kommenden Wochen fallen. (AN)

Themen Folgen