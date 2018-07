Heiße Matches auf heißem Sand in Friedberg

vor 36 Min.

Bei den schwäbischen Meisterschaften geht zumindest ein Titel an den gastgebenden TSV.

Von Kerstin Reinhart

Viel los war auf den Beach-Plätzen des TSV Friedberg, gingen doch dort die schwäbischen Meisterschaften im Beachvolleyball über die Bühne. An zwei Tagen trafen dabei insgesamt 32 Teams in drei Kategorien aufeinander.

Der schwäbische Mixed-Titel wurde am ersten Tag ausgespielt. Mit dabei waren vier Friedberger Teams und einige Mannschaften der benachbarten DJK Hochzoll. Am Ende gelang es Sarah Michler und Michael Stöcker zumindest ein wenig, die Hochzoller Dominanz zu durchbrechen und die Friedberger Farben hochzuhalten. Zwar mussten sie das Halbfinale gegen Svenja Lipzinsky und Benedikt Nachreiner noch recht deutlich (9:15 und 4:15) verloren geben, konnten dann doch das kleine Finale gewinnen. Gegen Andrea Pfister/Jonas Hamperl gewannen sie den ersten Satz mit 15:11 und entschieden dann den Krimi des zweiten Satzes denkbar knapp mit 17:15. Ein Platz am Stockerl war ihnen somit sicher. Das Finale war ein reines Hochzoller Spiel, bei dem sich Franziska Slomka/Mario Semmler gegen die Halbfinalgegner der Friedberger durchsetzen konnten (15:13; 15:11) und den schwäbischen Titel holten.

Am Sonntag kamen noch die besten schwäbischen Damen und Herren zu ihren Ehren. Bei den Damen wurden die an Nummer eins gesetzten Bianca Peter/Brigitta Sieber ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Finale gegen Franzi Slomka/Sonja Zellner mit 15:8 und 15:13. Die angetretenen TSV-Paarungen hatten diesmal mit den Medaillenrängen nichts zu tun. Niki Sandru, Sarah Michler, Helena Groha, Yvonne Gorsky und Daniela Rehwaldt landeten gemeinsam auf den neunten Plätzen – ein Ausspielen der Platzierungen ist bei dem Turnier nicht vorgesehen.

Deutlich präsenter waren dagegen die Friedberger Spieler bei den Herren. Platz vier ging an Johannes Fröhlich/Michael Czap, die im Spiel um Platz drei gegen Sebastian Schlauderer/Mario Semmler den Kürzeren zogen. In dem heiß umkämpften Match brachte nach ausgeglichenen zwei Sätzen (8:15 und 15:12) erst der Tiebreak die Entscheidung und Semmler/Schlauderer nach dem 15:12 den Stockerl-Platz.

Den Einzug ins Finale hatte sich der Friedberger Fabian Gumpp mit seinem Partner Kai Pilz nach einem 2:0-Sieg gegen den letztlich Drittplatzierten gesichert. Somit standen drei TSV-Spieler im Finale, denn dort traf Gumpp auf Michael Hurler und Stefan Erhardt. Und hier sollte erst der Tiebreak die Entscheidung bringen.

In dem finalwürdigen Endspiel hatten am zum Schluss Gumpp/Pilz den längeren Atem und verwiesen Hurler/Erhardt nach einem 2:1 auf den zweiten Platz.

