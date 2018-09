05:41 Uhr

Herkulesaufgaben für Landkreis-Kicker Lokalsport

Ecknach, Adelzhausen und Affing sind gegen Topteams gefordert. VfL-Coach Daniel Framberger fällt aus.

Ein Fünftel der Saison sind in der Bezirksliga Nord bereits gespielt. Auf den BC Adelzhausen, den FC Affing und den VfL Ecknach warten am Wochenende starke Gegner.

BCAdelzhausen – Gersthofen

Eine schwere Zeit durchleben aktuell die Fußballer des BC Adelzhausen. Nach sechs Spieltagen steht man mit einem Punkt am Tabellenende der Bezirksliga Nord. Gelegenheit zur Besserung hat das Team am Samstag gegen den TSV Gersthofen (Spielbeginn 17 Uhr), wobei die Trauben gegen das Spitzenteam hoch hängen werden. Selten waren Spieler wie Zuschauer des BCA so fassungslos nach einer Niederlage wie am vergangenen gegen Glött. „Einen Sieg muss man in unserer aktuellen Situation erzwingen, dann passieren auch solche Gegentore gar nicht“, haderte Abteilungsleiter Jürgen Dumbs nach dem 1:2. „Wir müssen jetzt erst mal wieder an den einfachen Dingen arbeiten und uns so Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückholen.“

Mit dem TSV Gersthofen kommt nun ein starker Gegner an den Römerweg, der zuletzt viermal in Folge ohne Gegentreffer blieb und zehn Punkte einfuhr. Der Vizemeister aus dem Vorjahr ist also erneut ganz vorne zu finden und das Trainerteam Florian Fischer und Mario Schmidt leistet auch dort bereits sehr gute Arbeit, trotz einiger Ausfälle. Auf jeden Fall wird der TSV drei Punkte aus Adelzhausen mitnehmen wollen, immerhin machte sich Fischer schon fünf Mal in dieser Saison ein Bild vom BCA und wird sein Team entsprechend vorbereiten. Beim BCA muss Coach Peter Eggle noch einmal auf Urlauber Jürgen Lichtenstern verzichten und auch bei Elias Maurer und Michael Albustin wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob sie beruflich passen müssen. Doch egal wer auflaufen wird, am Römerweg müssen nun endlich Taten folgen und Punkte eingefahren werden. (jüd)

VfLEcknach – SC Bubesheim

Nichts Neues in Ecknach, auch nach sechs Spielen wartet der VfL auf den ersten Sieg. Das rettende Ufer ist bereits vier Punkte entfernt und der kommende Gegner lässt nicht unbedingt auf die Wende hoffen. Ernüchternd waren die Vorstellung und das Ergebnis im Heimspiel gegen den FC Affing, welches das Jubiläum der Ecknacher Fußballer am vergangenen Wochenende abrundete. Keinem der es mit den Aichacher Vorstädtern hält, war mehr zum feiern zumute, vielmehr beherrschten am Boden liegende Spieler und leere Blicke die Szenerie. Mit erst drei erzielten Toren weist der VfL derzeit die mit Abstand schlechteste Ausbeute im Klassement auf. Zu allem Überfluss verletzte sich in der Partie auch noch Spielertrainer Daniel Framberger, der nach einem Zweikampf behandelt wurde und die Partie sogar zu Ende spielte. Jetzt geht Framberger auf Krücken, wie schwer die Sprunggelenksverletzung tatsächlich ist, werden weitere Untersuchungen zeigen müssen.

Was also macht Hoffnung? Der kommende Gegner eher weniger. Der SC Bubesheim hat sich in dieser Saison bislang nicht den Ruf erworben, strauchelnden Teams wieder auf die Beine zu helfen. Von ihren sechs absolvierten Begegnungen gewannen sie fünf, schossen dabei die zweitmeisten Tore und mussten sich nur dem Klassenprimus aus Ehekirchen geschlagen geben. Denkbar schlechte Vorzeichen also für die Framberger-Schützlinge. „Wir werden weitermachen und es auch gegen Bubesheim wieder versuchen. Jammern und mit der Vergangenheit hadern, bringt dich nicht weiter“, so der Übungsleiter. Am Sonntag wird im VfL-Kader ein neues Gesicht auftauchen. David Vohberger wechselte vom TSV Jetzendorf zu den Blau-Weißen. Zu viel könne man aber noch nicht vom Neuzugang erwarten. „Er hat fast ein komplettes Jahr nicht gespielt und noch Nachholbedarf in Sachen Training. Fußballerisch hat er im Training aber angedeutet, dass er uns helfen kann“ erklärt VfL-Fußballchef Jochen Selig. (AN)

TSVMeitingen – FC Affing

Mit Kapitän Arthur Fichtner, Daniel Deppner, Alexander Heider und Marius Schuster fehlten dem TSV Meitingen in Donaumünster zahlreiche Stammkräfte. Neben den Urlaubern fielen Fabian Wolf und Benjamin Hoff (beide Bänderriss) aus. „Halb Meitingen ist aber wohl gerade im Urlaub“, sagt Trainer Pavlos Mavros. „Wir hatten vor der Saison Ziele. Das ist vielen mittlerweile egal“, so Vrazic weiter. Der TSV muss mittlerweile auf A-Jugendspieler zurückgreifen.

Auch beim FC Affing ist die Verletztenliste lang. Eine ganze Reihe von Spielern sind verletzt. Am Wochenende kam mit Spielertrainer Tobias Jorsch ein weiterer schmerzhafter Ausfall hinzu. Vor diesem Hintergrund ist die Leistung beim 4:2-Erfolg im Pokal beim TSV Bobingen umso höher zu bewerten. „Gott sei Dank ist kein weiterer Verletzter mehr dazu gekommen“, freute sich Vereinschef Robert Lindermeier in erster Linie über dieses derzeit recht seltene Gefühl. Auf die vielen Verletzten hat der FCA mit drei Last-minute-Transfers reagiert. Einer davon ist Torhüter Benjamin Seidel, für den die Partie in Meitingen etwas ganz Besonderes sein wird. Denn der Ur-Meitinger, der seine gesamte Laufbahn in den Lechauen spielte, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seidel, seit der Jugend für die Lechtaler am Ball, wollte eigentlich aufhören, wechselte jetzt aber kurzfristig zum Ligarivale. Seit zwei Ligaspielen steht der 29-Jährige, den sie in Meitingen „Ruud“ nennen, nun zwischen den Pfosten. (vra)

Themen Folgen