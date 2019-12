02.12.2019

Hier stockt es noch im Gau Aichach

Bei der Herbstversammlung des Gaus in Schiltberg mahnt der neue Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir einige Punkte an. Die größte Baustelle im Vorstand gibt es bei den Damen

Von Erich Echter

Einen Ausblick über die zukünftige Arbeit im Schützengau Aichach gab der neue Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir bei der Gauherbstversammlung. Von den 44 Gauvereinen waren 41 Schützenmeister der Einladung nach Schiltberg gefolgt.

Als neuer Schützenmeister von den Burgfalken Oberwittelsbach (Stadt Aichach) wurde Stefan Futschik auf der Versammlung vorgestellt. Er folgt auf Manfred Ruf. Bei der Gau-Jahreshauptversammlung am 29. Februar soll Ruf das Amt des Gausportleiters von Erich Eibl übernehmen. Lunglmeir machte kein Hehl daraus, dass es schwierig war, für die Position des Gausportleiters eine geeignete Person zu finden: „Mit Manfred Ruf habe ich einen Nachfolger gefunden, der schon als Schützenmeister in die Vorstandsarbeit mit eingebunden war.“

Verstärkung braucht auch Damenleiterin Sandra Arentz. Lunglmeir: „Sie hat das Amt übernommen, nachdem aus den Vereinen nichts gekommen ist. Wir brauchen dringend eine zweite Damenleiterin.“ Beim Gau-Damenschießen gab es einen Teilnehmerrückgang von 140 auf 109. Bei der Präsentation der zurückliegenden Aktivitäten des Gauvorstands zeigte er sich mit der Beteiligung am Landkreis-Königsschießen nicht zufrieden. Verstärkt will man im Schützengau Aichach die Jugendförderung voranbringen. Deshalb wurde ein Arbeitskreis gebildet. Alle vier Wochen soll ein Jugendstützpunkttraining abwechselnd in Kühbach und Todtenweis angeboten werden. Dafür benötigt der Gau aber noch weitere ausgebildete Übungsleiter. Lunglmeier rief deshalb die Vereine auf, Interessenten für eine derartige Ausbildung nach Hochbrück zu schicken. Gaujugendleiter Paul Schapfl ist bereits seit 33 Jahren im Amt. In seinem Bericht legte Schapfl den Vereinen nahe, bei Wettkämpfen mit Schülern und Jugendlichen ein Lichtgewehr einzusetzen. Den Vereinen empfahl er, mehr Jugendleiter auszubilden. Weiter informierte er über das Drei-Gaue-Schießen Aichach, Neuburg und Schrobenhausen, sowie über den Schülervergleich in Dillingen. Der nächste Gaujugendtag findet am 4. Januar in Inchenhofen statt.

Rundenwettkampfleiter Klaus Stegmayer berichtete über den momentanen Stand der Rundenwettkämpfe. In der Vorrunde mussten 3571 Ergebnisse aus 381 Wettkämpfen überprüft und in die Tabelle eingetragen werden.

