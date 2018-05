05.05.2018

Hoch hinaus geht es auf Gut Seldbrunn

Bei den Pöttmeser Pferdetagen (hier Sandra Viehweg) auf Gut Sedlbrunn gab es schon vor zwei Wochen Sprungwettbewerbe zu sehen. Am Wochenende stehen schon die nächsten hochklassigen Springprüfungen an. Auch eine deutsche Meisterin wird an den Start gehen.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen satteln internationale Springreiter ihre Rösser für die Pöttmeser Pferdetage. Das sind die Favoriten.

Von Christoph Lotter

Wenn die Springreiter aus aller Welt ihre Pferde für die Pöttmeser Pferdetage satteln, herrscht Ausnahmezustand auf Gut Sedlbrunn. So auch an diesem Wochenende, wenn 1300 Starts über die Bühne gehen. Für Besitzer und Cheforganisator Hans Schuster bedeutet das alljährlich eine Menge Stress. Die Plätze müssen präpariert und die Parcours aufgebaut werden. Die hochklassigen Sportler erwarten schließlich perfekte Voraussetzungen, erklärt Schuster: „Die Anforderungen an den Platz und der Anspruch an die Parcours-Bauer ist enorm.“

Vor allem zwischen den einzelnen Wettkämpfen ist organisatorisches Geschick gefragt. Denn dann müssen die Parcours in Windeseile umgebaut werden. Doch den Aufwand nimmt Schuster mit Freude in Kauf: „Die Anstrengungen sind schnell wieder vergessen. Es ist einfach ein schöner, ästhetischer Sport – außerdem ist die Wettervorhersage traumhaft.“ Das freue nicht nur die Reiter, sondern auch die Zuschauer. Rund 500 Schaulustige erwartet er, ähnlich wie am Wettkampf-Wochenende vor zwei Wochen (wir berichteten). Auch damals spielte das Wetter Schuster in die Karten. Sonne satt und sommerliche Temperaturen dürften auch diesmal wieder für perfekte Bedingungen sorgen.

Das sind die Favoriten auf Gut Sedlbrunn

Bereits gestern wurde bis in den späten Nachmittag hinein fleißig über Hindernisse gesprungen. Am Wochenende stehen aber noch eine Menge weiterer Springprüfungen an. Unter anderem Nachwuchsreiter und -pferde treten täglich von 8 bis 19 Uhr auf Gut Sedlbrunn gegeneinander am. Am Sonntag um 13.30 Uhr präsentiert zudem der bayerische Schleppjagdverein seine Hundemeute. Hochklassigen Reitsport gibt es bei den Wettkampf-Höhepunkten zu bestaunen: Am Samstag steht die Springprüfung der Klasse S* bis 1,45 Meter Hindernishöhe an, am Sonntag folgen um 12 Uhr die Springprüfung der Klasse S* bis 1,45 Meter Hindernishöhe für Nachwuchsreiter bis 25 Jahre sowie um 14 Uhr der Große Preis des Wittelsbacher Landes, die Springprüfung der Klasse S** bis 1,50 Meter Hindernishöhe mit Stechen.

Wer sich den Großen Preis in diesem Jahr sichert, ist kaum vorherzusagen. Springreiter aus zehn Nationen wie Italien, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Serbien und der Schweiz gehen am Wochenende an den Start. Darunter sehr bekannte Gesichter des Reitsports. „Das wird unglaublich spannend. Die Reiter sind alle auf einem sehr hohen Level unterwegs“, analysiert Schuster. Zum engeren Favoritenkreis zählen für den Organisator neben dem Vorjahressieger Andy Witzemann und der amtierenden deutschen Meisterin Simone Blum der Luxemburger Basile Bettendorf. Besonders Letzterer steht auf Schusters Favoritenliste ganz weit oben. Denn Bettendorf reitet seit mehreren Jahren regelmäßig zusammen mit Schusters Tochter Sophie auf internationalen Wettkämpfen. „Basile würde ich den Sieg auf jeden Fall gönnen“, gibt Schuster zu und begründet seine Worte sogleich: „Ich kenne ihn seit über zehn Jahren, und wir stehen uns sehr nahe. Er ist ein sehr feiner Springreiter und Mensch.“

