vor 44 Min.

Hochklassiges U11-Turnier in Dasing

TSV richtet Kaufland-Soccer-Cup am Sonntag aus. Stätzling als Titelverteidiger

Am Sonntag ist es so weit: Der Kaufland-Soccer-Cup geht in eine neue Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet am Wochenende die Turnierserie für U11-Juniorenteams zum zweiten Mal statt. Ein Austragungsort der vier Vorrundenturniere ist die Sport- und Freizeitanlage in Dasing.

Die Startplätze für die Neuauflage mit vier Vorrundenturnieren mit jeweils 16 Teams waren im Frühjahr nach dem Aufruf des Bayerischen Fußballverbandes heiß begehrt. Schon wenige Stunden nach Start der Anmeldephase waren alle Startplätze komplett ausgebucht. Die Startplätze wurden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Für die teilnehmenden Mannschaften geht es nicht nur um den großen Wanderpokal, den im vergangenen Jahr der FC Stätzling einsammelte, sondern auch um einen absoluten Top-Preis – die Gewinnermannschaft erhält eine kostenlose Turnierreise in den Süden Europas.

Beim TSV Dasing treten am Sonntag 16 Mannschaften gegeneinander an. Gespielt wird zunächst in vier Vierergruppen im Modus Jeder-gegen-Jeden (Spielzeit: einmal zwölf Minuten). Die beiden besten Teams pro Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Plätze drei und vier jeder Gruppe spielen in der Trostrunde die Platzierungen aus. Die Qualifizierten für das Viertelfinale ermitteln im K.o.-Modus den Sieger. Jede Mannschaft absolviert sechs Spiele (jeder Platz wird ausgespielt). Aus den drei weiteren Turnieren qualifizieren sich jeweils die ersten Drei für das große Finale am 21. Juli in Ingolstadt. Dort komplettieren der Ausrichterverein FC Gerolfing, zwei Wildcard-Vereine sowie die gesetzten Nachwuchsleistungszentren SSV Jahn Regensburg und SpVgg Unterhaching das Teilnehmerfeld. Das Eröffnungsspiel bestreitet Hausherr TSV Dasing gegen den TSV Rain um 10 Uhr.

Die E-Junioren des FC Stätzling siegten im vergangenen Jahr. Auf dem Sportgelände der DJK Ingolstadt setzten sie sich im Finale gegen den TSV Weißenburg mit 1:0 durch und sicherten sich damit den Hauptpreis. Die Reise führte die Youngster des FC Stätzling nach Kroatien, und auch beim dortigen Istra-Cup war an den Schwaben kein Vorbeikommen. Im Finale setzte sich der FCS gegen den SV Schalding-Heining durch und feierte den nächsten großen Turniererfolg.

Neben dem Titelverteidiger wird aus der Region der Nachwuchs des SV Ottmaring und natürlich Ausrichter TSV Dasing am Start sein. Das Teilnehmerfeld komplettieren der TSV Rain am Lech, TSV Ettringen, SV Unterdiessen, TSG Thannhausen, TSV Meitingen, BSK Olympia Neugablonz, VfB Eichstätt, TSV Mindelheim, DJK Hochzoll, TSV Peiting, SV Zuchering, TV Waal und die SpVgg Kaufbeuren. (r.r)

Themen Folgen