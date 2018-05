07.05.2018

Hollenbach holt Punkt und feiert Klassenerhalt Lokalsport

TSV gleicht gegen Rainer Reserve Zwei-Tore-Rückstand aus und spielt 3:3

Aufgrund einer enormen Willensleistung im zweiten Abschnitt holte der TSV Hollenbach beim TSV Rain II nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 und damit den noch fehlenden Punkt zum endgültigen Erhalt der Bezirksliga. Der eingewechselte Georg Witzenberger vertrieb sieben Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleichstreffer alle Hollenbacher Abstiegsängste.

Rains U23-Team begann erwartungsgemäß druckvoll, doch die Angriffsbemühungen über die schnellen Außenpositionen blieben erst einmal in der Hollenbacher Defensive hängen. Die Konter der Gäste zeigten ebenso wenig Wirkung, dennoch gingen sie überraschend in Führung. Angelo Jakob trat einen Freistoß, der an Freund und Feind vorbei vor dem Tor aufsetzte und schließlich seinen Weg in den Torwinkel fand (26.). Vier Minuten später schon der Ausgleich durch den Kosovaren Blerand Kurtishaj.

Lion Heller erlief sich einen schlampigen Rückpass von Witzenberger und schob zum 2:1 ein. Acht Minuten später bestrafte er einen Blackout von Hollenbachs Schlussmann Rainhold Tinni, der sich von Alexander Drabek den Ball abluchsen ließ, mit dem 3:1. Drabek bediente daraufhin Holler und der schob den Ball ins leere Tor (59.). Mit der Hereinnahme von Kevin Hauke bewies Hollenbachs Trainer Christian Adrianowytsch wieder ein glückliches Händchen, denn der Mittelfeldstratege leitete maßgeblich den Umschwung ein. So bediente er Alexander Mayr, der den Ball zum 2:3 versenkte. Fast hätte Hauke selbst den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss klatschte an die Latte. Hollenbach witterte Morgenluft, Rains Zweite dagegen war völlig von der Rolle. Witzenberger scheiterte zunächst an Rains Keeper Stefan Besel, kurz darauf klärte Drabek auf der Linie. Am Ende versenkte Witzenberger einen zu kurz abgewehrten Ball aus 20 Metern.(mika)

TSV Hollenbach Tinni, Kaltenstadler (80. Stark), Adrianowytsch, Simon Ruisinger, Knauer, Jakob, Meyer, Mayr, Meissner (70. Hauke), Anzano, Jonas Ruisinger (46. Witzenberger).

Tore 0:1 Jakob (26.), 1:1 Kurtishaj (30.), 2:1, 3:1 Holler (51./59.), 3:2 Mayr (72.), 3:3 Witzenberger (83.). Schiedsrichter Konrad (Adelzhausen) Zuschauer 110.

