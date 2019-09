Hollenbach ist Spielverderber für Affing

Plus Der FC Affing kommt über ein 1:1 nicht hinaus und verpasst erneut einen Sieg im Derby. Nach dem Ausgleich schwächt Stefan Reiter die Hausherren.

Drei Punkte zu Hause holen – und der FC Affing könnte sich als Rangzweiter der Bezirksliga Nord auf das Spitzenspiel bei Tabellenführer Bubesheim in einer Woche freuen. Das war die Theorie, das war die Wunschvorstellung der Gastgeber. Doch die Fußballer aus Hollenbach spielten da nicht mit. Sie kamen am Sonntag zu einem 1:1, das den Leistungen in diesem Duell der Nachbarn durchaus gerecht wurde. Einmal mehr verpasste Affing damit einen Sieg über diesen Rivalen.

Holenbachs Jozo Derek stoppt Mathias Steger

Das frühe 0:1 lag förmlich in der Luft. Noah Scherer, der nach mehrwöchiger Pause wieder im FC-Kasten stand, zeigte eine erste Unsicherheit. Dann wäre er beinahe bezwungen worden, doch der Schuss von Nikolaos Pitsias landete an der Latte. Sekunden später jubelten die Gäste aber, nachdem Christoph Burkhard per Flachschuss ins lange Eck erfolgreich war. Die Affinger Reaktion ließ einige Minuten auf sich warten. Mathias Steger, der einige starke Szenen hatte, war bei seinem Solo erst von TSV-Keeper Jozo Derek zu stoppen. Und als dann Marc-Abu Al-Jajeh nach einem weiten Pass von Maximilan Merwald am Gäste-Schlussmann scheiterte, war klar, warum der den Vorzug vor Rainhold Tinni erhalten hatte, der wieder im Kader auftauchte.

Affing eine halbe Stunde in Unterzahl

Dann wäre Angelo Jakob nach einer mangelnden Abstimmung mit seinem Torhüter beinahe ein Eigentor per Kopf an seiner früheren Wirkungsstätte unterlaufen. Und kurz vor der Pause konnte Jozo Derek einen Abschlag eindeutig außerhalb des Strafraums ausführen, ohne dass der Schiri diesen Regelverstoß ahndete. Da hatte Nino Kindermann bereits seinen ungewohnten Platz auf der linken Abwehrseite geräumt, nachdem er angeschlagen ins Spiel gegangen war. Der Ausgleich kam gewissermaßen im dritten Anlauf zustande. Stefan Reiter scheiterte an Derek, dann klärte Dominik Stark auf der Linie, ehe Patric Palatin unter Beweis stellte, dass aller guten Dinge zumindest gelegentlich drei sind. Nun durften die Hausherren wieder hoffen, aber nur für kurze Zeit. Denn Reiter holte Angelo Jakob, der ein wichtiger Mann in der TSV-Defensive war, von den Beinen. Kein besonders rüdes Foul, doch weil er in der ersten Halbzeit bereits verwarnt worden war, gab’s nun Gelb-Rot für ihn. Damit musste Affing die letzte halbe Stunde in Unterzahl absolvieren. Eine Aufgabe, die gut gelöst wurde.

Hektik auf den gut gefüllten Zuschauerrängen

Nach einem Gerangel von Maximilian Leicht im Strafraum mit Werner Meyer blieb die Pfeife des Neutralen stumm. Dann zeigte Werner Meyer einen fulminanten Schuss, der aber sein Ziel verfehlte. Es häuften sich die Unterbrechungen, weil Fußballer verletzt am Boden lagen. Marc-Abdu Al-Jajeh hatte es bereits vor der Pause erwischt, nach einem Zusammenprall mit Stark hielt er sich die rechte Schulter. Die beiden Teams waren am Ende nicht mehr in der Lage, so richtig Gefahr zu verbreiten. Die Akteure auf dem grünen Rasen gingen vergleichsweise fair untereinander um in diesem Derby. Auf den Rängen, wo man immerhin 300 Besucher zählte, dagegen herrschten eher Hektik und Aufregung.

Spielsteno

FC Affing Scherer, Piller, von Peinen, Leicht, Kindermann (33. Lipp), Palatin (74. Dörr), Merwald, Reiter, Al-Jajeh, Steger (75. Kalkan), Schacherl.

TSV Hollenbach Derek, Simon Ruisinger, Jakob, Dennis Ruisinger, Stark, Burkhard, Witzenberger, Greiffenegger (89. Sascha Meyer), Pitsias, Jonas Ruisinger (72. Högg), Werner Meyer.

Tore 0:1 Burkhard (4.), 1:1 Palatin (61.) Zuschauer 300 Gelb-Rot Reiter (FCA/62./Foul).

Affing vs. Hollenbach: Das sagen die Trainer

Tobias Jorsch (FC Affing) Ein gerechtes Unentschieden. Die ersten 20 Minuten haben wir wieder einmal total verpennt. Die letzten 20 Minuten vor der Pause waren aber gut. Dann haben wir verdient das 1:1 gemacht. Eine Minute später kriegen wir die Gelb-Rote Karte. Das war einfach nur dumm. Die letzten 20 Minuten haben wir es gut verteidigt. Kompliment, dass man so ein Spiel über die Zeit bringt. Mit dem Punkt können wir gut leben. Man muss sehen, dass Tremmel, Lipp und Kindermann unter der Woche nicht richtig trainieren konnten. Dann kam noch der Marc-Abdu Al-Jajeh mit seiner Schulterverletzung dazu.

Christian Adrianowytsch (TSV Hollenbach) Wir haben heute sehr gut begonnen, haben die Affinger unter Druck gesetzt. Dann haben wir ein Supertor gemacht. Nach 20 Minuten sind wir tiefer gestanden, was nicht unser Plan war. Affing hatte über Steger gute Aktionen, da hätte es schon klingeln können. In der zweiten Halbzeit war es ein Mittelfeldgeplänkel, wir hatten keine Torchance mehr. Aus meiner Sicht geht das 1:1 in Ordnung. Es war kein Leckerbissen. Ich hab’ den Angelo Jakob reingenommen, sonst gab es keine Veränderung. Dass David Burghart nach seiner Sperre das nächste Mal wieder dabei sein kann, ist gut für uns. (jeb)