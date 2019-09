vor 54 Min.

Hollenbach kann Überzahl in Stätzling nicht nutzen

Am Eifer ließen es die Fußballer des TSV Hollenbach (in roter Spielkleidung) am Sonntag in Stätzling nicht mangeln. Doch einmal mehr scheiterten sie an ihrer Schwäche in der Offensive und mussten sich daher mit einem torlosen Remis begnügen.

Die Hollenbacher Offensive ist zu schwach. In einem bisweilen hitzigen Duell in Stätzling sieht ein FC-Kicker Rot und ein Gästeakteur Gelb-Rot.

Von Johann Eibl

Sie waren fleißig, sie zeigten hohen Einsatz und bisweilen sorgten sie bei den hohen Temperaturen auch für hitzige Szenen. Einen Vorwurf aber mussten sich die Fußballer des FC Stätzling und des TSV Hollenbach im torlosen Bezirksliga-Duell schon gefallen lassen: Die spielerische Linie war nicht sonderlich gut ausgeprägt. Es war eine Punkteteilung, die den Leistungen entsprach.

Für zwei Akteure endete die Partie vorzeitig. Für Robin Widmann war bereits in der 38. Minute Feierabend nach einer Attacke im Mittelfeld gegen David Burghart. Gelb oder Rot – das war hier die Frage. Die Schiedsrichterin entschied sich sogleich für Alternative zwei. Allgemeiner Tenor nach Spielabschluss: Den Platzverweis gegen den Stätzlinger Stürmer hätte man nicht unbedingt aussprechen müssen. Keine Debatte gab es am Ende, als Frederik Meissner nach einem Foul an Loris Horn Gelb-Rot sah, nachdem er bei seinem kurzen Auftritt zuvor bereits verwarnt worden war. Somit war in den letzten Minuten das numerische Gleichgewicht bei den Teams wiederhergestellt.

Hollenbach fehlen zündende Ideen

Die Gäste hatten also eine Halbzeit lang einen Mann mehr auf dem Platz. Einmal mehr waren sie aber nicht in der Lage, aus diesem theoretischen Vorteil einen Sieg zu machen. Es fehlt ihnen an den zündenden Ideen in der Offensive und an Stürmern, die trotz weniger Chancen ordentlich zuschlagen können. Dieses Manko ist nicht neu, es ist vielmehr bereits seit Wochen zu beklagen. Am Ende konnten die Hollenbacher sogar noch froh sein, dass sie wenigstens einen Punkt mitnahmen auf die kurze Heimreise. Thomas Süß marschierte auf der linken Seite in hohem Tempo nach vorne, schien drauf und dran, den einzigen Treffer des Tages zu markieren, verstolperte dann aber diese große Gelegenheit.

Weil es mit dem Schießen von Toren nicht so recht klappen will, durfte sich Patrick Högg in der TSV-Startelf versuchen. Der 19-Jährige hätte die Begegnung eine Viertelstunde vor dem Ende mit einem Kopfball nach einer Ecke von Angelo Jakob entscheiden können. Mit dem ersten Spielerwechsel brachte Hollenbach zum Ausdruck, dass man nicht gewillt schien, sich mit einem Zähler zu begnügen. Mit Georg Witzenberger machte ein Mann aus dem Mittelfeld Platz für Angreifer Meissner.

Für kuriosen Treffer fehlt das Glück

Begonnen hatte die Auseinandersetzung mit zwei Freistößen, die jeweils links vom Tor im Aus landeten. Manuel Tutschka war für den FCS der Schütze und Christoph Burkhard für den TSV. Der Routinier im Mittelfeld versuchte kurz vor der Halbzeitpause, den Ball nach einer Ecke von der rechten Seite auf direktem Weg zu verwerten. Doch die Kugel flog über den Kasten. David Burghart stand vor einem kuriosen Treffer. Er eroberte im Mittelfeld den Ball und wagte einen Weitschuss aus der eigenen Hälfte raus. Aber auch in diesem Fall hatte Hollenbach schlecht gezielt oder ließ das nötige Glück vermissen. Auf beiden Seiten fehlten am Sonntag einige wichtige Stammspieler.

FC Stätzling Eriyldirim, Losert, Semke, Hadwiger (68. Manfreda), Tutschka, Horn, Sert, Heiß, Süß (87. Schütz), Kraus (73. Odeh), Widmann,

TSV Hollenbach Derek, Reggel, Jakob, Greifenegger, Dennis Ruisinger, Burghart, Witzenberger (65. Meissner), Burkhard, Högg (89. Sascha Meyer), Werner Meyer, Pitsias (73. Jonas Ruisinger).

Schiedsrichterin Paulina Koch (Waltenhofen) Zuschauer 220 Gelb-Rote Karte Meissner (Hollenbach/84. Foul) Rote Karte Widmann (Stätzling/38./Foul).

Das sagen die Trainer

Andreas Jenik (FC Stätzling): Nach dem frühen Platzverweis sind wir besser ins Spiel gekommen. Die Rote Karte finde ich als Trainer des FC Stätzling unglücklich. Das war keine Tätlichkeit, es war eine Gelbe Karte. Für mich war das ein Foul. Aber diese Rote Karte muss man akzeptieren. Mit einer Energieleistung haben wir es noch hingekriegt. Ich kann zufrieden sein, dass man da einen Punkt gewinnt.

Christian Adrianowytsch (TSV Hollenbach): Es war heute unser Plan, dass wir tiefer stehen und versuchen zu kontern. Die Offensive von Stätzling hat sich in der ersten Halbzeit sehr gut bewegt. Ich weiß nicht, ob man da eine Rote Karte zeigen muss bei einem Foul im Mittelfeld. Gelb kann man geben. Dann hatten wir sehr viel Ballbesitz. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir keine einzige klare Torchance. Das ist bei uns der Punkt. Es war ein Auftritt, der in Ordnung ging. Mit dem Punkt kann man leben. Dem Frederik Meissner darf das mit der Gelb-Roten Karte nicht passieren. Vielleicht hätten wir danach noch eine Chance gehabt. Das war heute von beiden Seiten kein Leckerbissen. Wir müssen froh sein, dass wir am Ende nicht das 1:0 kassieren. Dass wir diesmal zu null gespielt haben, das tut uns gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir gegen den TSV Nördlingen II gewinnen. Aber das wird wieder eine ganz schwere Aufgabe.

Themen Folgen