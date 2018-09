vor 35 Min.

Hollenbach mit Fehlstart Lokalsport

U19 des TSV kassiert zum Saisonauftakt eine 1:6-Pleite. Dagegen überzeugen die Kühbacher C-Junioren

Aichach-Friedberg Während die Erwachsenen schon seit einigen Wochen im Punktspielbetrieb sind, haben nun auch die Nachwuchsfußballer nachgezogen. Einen bitteren Start erwischte dabei die U19 der SG Hollenbach/Petersdorf, während die Kühbacher C1 jubelte.

TSV Hollenbach

A-Junioren Einen enttäuschenden Start in die diesjährige Kreisliga-Saison legten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf hin. Gegen den TSV Schwaben Augsburg setzte es zu Hause eine 1:6-Niederlage, welche am Ende viel zu hoch ausfiel. Das Team von Trainer Marco Richter legte eine tolle erste Halbzeit hin, egalisierte den 0:1-Rückstand (19.) schon fünf Minuten später durch Sascha Meyer, der zudem den Pfosten traf. Pech hatte auch Patrick Högg, dessen Schuss von der Linie gekratzt wurde, während der bärenstarke Gästetorhüter Tobias Böhm weitere gute Möglichkeiten parierte. Keine Frage, die forschen SGler rückten den spielerisch überlegenen und ballsicheren Schwaben-Kickern gehörig auf den Pelz. Schlüsselszene des bis dahin ausgeglichenen Spiels war die überzogene Rote Karte gegen SG-Akteur Franz Blumschein nach einem Foul vor dem Strafraum. Durch diese Fehlentscheidung, davon waren laut Hollenbach auch die Gäste überzeugt, lenkte der ansonsten gute Schiedsrichter Benjamin Lechner (Ottmaring) das Spiel in andere Bahnen. In Unterzahl kassierten die frustrierten Gastgeber kurz nach Wiederbeginn das unglückliche 1:2, als der Ball nach einer unübersichtlichen Situation in Ping-Pong-Manier über die Linie trudelte (46.). Spätestens mit dem Weitschusstor zum 3:1 (56.) war für die favorisierten Schwaben der Weg zum Sieg frei. Gegen aufgebende Platzherren legten sie in der Schlussphase noch drei Treffer nach. (mika)

TSV Kühbach

C-Junioren Eine ganz starke Leistung bot die neu formierte Kühbacher C1 bei ihrem Heimspiel-Debüt gegen die Mannschaft von der SG Rennertshofen/Bertoldsheim, das sie klar mit 5:0 gewann. Von Beginn weg wurden die Gäste aus dem Neuburger Raum mit schnellen Ballstafetten und hoher Laufbereitschaft in die Defensive gedrängt. Bereits zur Pause führten die Kühbacher mit 3:0. Auch im zweiten Abschnitt wurde die Gastmannschaft mit schnellem Offensivspiel regelrecht eingeschnürt. Die Folge waren zwei weitere schön heraus gespielte Tore. Kühbachs Torschützen waren Lukas Oberhauser mit zwei Treffern, Julian Lapperger, Simon Gold und Maxi Soth. (möd-)

