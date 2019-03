vor 2 Min.

Hollenbach rettet Derby-Sieg gegen Aindling

Die Hollenbacher Christoph Burkhard (Mitte) und Christian Adrianowytsch (rechts) engten nicht nur in dieser Szene die Kreise von Simon Knauer (Aindling) ein. Die Gäste unterlagen mit 0:1 und warten weiter auf den ersten Treffer in diesem Jahr.

Der TSV Hollenbach setzt sich im Derby der Bezirksliga Nord mit 1:0 durch. Frederik Meissner erzielt das Tor des Tages nach einem Lattentreffer von Christoph Burkhard.

Von Walter Mika und Johann Eibl

Eine knappe Stunde lang beherrschte der TSV Hollenbach überwiegend das Geschehen im heimischen Lokalderby gegen den TSV Aindling, lag verdient mit 1:0 vorne, ehe er plötzlich den Rückzug antrat, dem Gast das Mittelfeld überließ und dadurch mehrmals in die Bredouille geriet. Letztlich rettete die Adrianowytsch-Elf den „Dreier“ – gerecht, wenngleich etwas wackelig – ins Ziel. 200 Zuschauer hatten bei herrlichem Fußballwetter ein spannendes, gutklassiges, vor allem aber hochanständiges Match gesehen.

Hollenbach gab nach kurzer Eingewöhnungsphase mehr und mehr den Takt an, gewann, weil oft einen Schritt schneller am Ball, die überwiegende Anzahl an Zweikämpfen. Gleichwohl fehlten im letzten Drittel die Präzision und Durchschlagskraft. Andererseits ein Verdienst der starken Aindlinger Defensivarbeit um Abwehrchef Michael Hildmann und dem starken Schlussmann Florian Peischl. Letzterer lenkte einen Flachschuss von Frederik Meissner mit den Fingerspitzen um den Pfosten, tauchte bei einem Kopfball von Adrianowytsch reaktionsschnell zu Boden und blieb auch nach einem Hollenbacher Angriff, als Werner Meyer nach toller Kombination den Ball mit der Hacke ablegte, gegen den einschussbereiten Christoph Burkhard Sieger (36.).

Aindling ist verunsichert

Auf Aindlinger Seite war die aktuelle Verunsicherung in zahlreichen Aktionen förmlich zu spüren, vieles blieb Stückwerk oder ganz auf der Strecke liegen. Simon Knauer und Co. bissen sich an der wie immer sattelfesten Hollenbacher Abwehr, in der sich lediglich Martin Knauer zu Beginn den ein oder anderen Leichtsinnsfehler leistete, die Zähne aus.

Sechs Minuten nach Wiederbeginn schien der Knoten geplatzt, als Burkhard zunächst an Peischl hängen blieb, den Nachschuss an die Latte setzte, doch Frederik Meissner den zweiten Abpraller eiskalt ins Netz beförderte. Die ganz in Rot gekleideten Gäste vom Lechrain warfen noch mal alles in die Waagschale, kamen dem Ausgleich einige Male nahe. So in der 69. Minute, als zwei Ecken von Moritz Buchhart für Alarmstufe eins im Hollenbacher Fünfmeterraum sorgten, doch Torhüter Rainhold Tinni aus kurzer Entfernung Patrick Stolls Direktabnahme abwehrte. Glück hatte der glänzend aufgelegte junge Mann zwischen den Hollenbacher Pfosten zwei Minuten vor dem Ende, weil ein Kopfball von Patrick Modes zu unplatziert war.

Hollenbach wirkt aggressiver

Was sonst noch an hohen Bällen, zumeist von Hildmann aus der eigenen Hälfte abgesandt, in den Hollenbacher Strafraum segelte, köpften Hollenbachs Abwehrrecken Adrianowytsch und Martin Knauer aus der Gefahrenzone. Die Hollenbacher wirkten über weite Phasen aggressiver und entschlossener.

TSV Hollenbach Tinni, Simon Ruisinger, Adrianowytsch, Dennis Ruisinger, Knauer, Jakob, Meyer (90. Stark), Witzenberger, Burkhard, Jonas Ruisinger (78. Kaltenstadler), Meissner (86. Anzano).

TSV Aindling Peischl, Ettner, Woltmann (46. Huber), Michael Hildmann, Schöttl, Wiedholz (75. Stach), Modes, Stoll, Buchhart (83. Sauer), Knauer, Inan.

Tor 1:0 Meissner (51.) – Schiedsrichter Riedl (Neuburg/Donau) – Zuschauer 200.

