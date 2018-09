Igenhausen ist sehr fair

01.10.2018

Aichach Zum Saisonauftakt der Sportschützen im Gau Aichach gibt es positive aber auch negative Meldungen seitens der Rundenwettkampfleitung. Zum Meldeschluss am Samstagmittag fehlten zahlreiche Ergebnismeldungen von den Wettkämpfen. Hier werde man zukünftig mit einer Änderung der Regularien rechnen müssen. Die Meldevorschriften würden sich dann an andere Sportverbände anlehnen, teilt die Wettkampfleitung mit.

Fairplay Im sportlichen Bereich lässt sich dagegen von einem Vorfall berichten, der als Fairplay der besonderen Art mit Vorbildfunktion und Signalwirkung zu verstehen sei. In der Gauliga Gruppe 4 meldeten sich die Schützenfreunde des SV Schwarzlachtaler Igenhausen und teilten der Rundenwettkampfleitung mit, dass man (nachdem die Gastmannschaft bereits das Schützenheim verlassen hatte) die Streifen noch einmal kontrolliert habe. Dabei hätte sich herausgestellt, dass ein falsches Ergebnis in den Wertungsbogen eingetragen worden und sowohl von der Heim- als auch von der Gastmannschaft unbemerkt geblieben sei. Durch Nachtrag des korrekten Ringergebnisses habe sich ergeben, dass nicht die Heimmannschaft aus Igenhausen, sondern die Gastmannschaft aus Willprechtszell den Wettkampf mit fünf Ringen Differenz gewonnen hat. Hätten sich die Schützen aus Igenhausen nicht gemeldet, so wäre dies mit Sicherheit absolut unbemerkt geblieben.

Luftgewehr Die 1538 Ringe von Todtenweis I beim Auftakt der letzten Saison wurden in diesem Jahr nicht geknackt. Dafür zeigt Oberbernbach I, dass sie auch ganz anders in eine Saison starten können. Im letzten Jahr zur gleichen Zeit noch Tabellenletzter stehen sie in diesem Jahr nach der ersten Runde als Tabellenführer auf Platz eins der Gauoberliga A. In der ersten Gruppe der Gauoberliga B konnte sich Mainbach I sofort wieder an die Spitze setzen. Hier ist aber zu erwähnen, dass nur fünf Ringe Differenz zwischen dem Tabellenführer und Platz vier liegen. Alle Teams liegen vom Ringniveau sehr nahe beieinander. In den Gruppen der Gauliga setzten sich Mauerbach I, Igenhausen II, Eisingersdorf II und Ecknach I in ihren Gruppen jeweils an die Tabellenspitze. Die besten Einzelergebnisse der Gauliga liegen in Frauenhand: Monika Greppmeir aus Igenhausen mit 378 und Janina Trott aus Inchenhofen mit 377 Ringen. In den drei Gruppen der C-Klasse überzeugten Eisingersdorf V, Mainbach IV und Schiltberg IV, die ihre Gruppen anführen.

Luftpistole Bei den Pistolenschützen, die bereits am Donnerstag in Ihren Rundenwettkampf gestartet sind, trumpften Willprechtszell I und Griesbeckerzell I gleich am ersten Tag auf und setzten sich an die Spitze der Gauliga. In der A-Klasse setzte sich Oberwittelsbach I sehr knapp mit zwei Ringen Unterschied gegen Walchshofen I durch. Inchenhofen I heißt der Tabellenführer der C-Klasse. Den Wettkampf gegen Gallenbach gewann man deutlich mit 1344 zu 1328 Ringen.

Jugend In der A-Klasse schossen sich Paula Stegmayer und Julian Schuster (beide Oberbernbach) mit 277 Ringen auf Platz eins der Bestschützenliste und gleichzeitig ihr Team an die Tabellenspitze. In der B-Klasse stehen die Nachwuchsschützen aus Klingen vorn, wobei Elias Fingos mit 274 Ringen einen großen Anteil am Sieg gegen Aichach hatte. (AN)

