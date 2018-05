15:10 Uhr

Ilva Seitz deklassiert die Konkurrenz Lokalsport

Auch Johanna Konrad nicht zu schlagen.

Auf heimischem Terrain errang das frühere LCA-Talent Ilva Seitz ihren ersten Freiluft-Meistertitel im Trikot der LG Augsburg. Bei den schwäbischen Meisterschaften im Josef-Bestler-Stadion dominierte die Sainbacherin den Blockmehrkampf „Lauf“ der U16-Juniorinnen. Ihre 2494 Punkte konnten von keiner Teilnehmerin, unabhängig von Altersklasse, getoppt werden. Stark zeigte sich auch eine andere Athletin.

Über 80 Meter Hürden verbesserte sich Seitz auf 13,26 Sekunden – 17 Hundertstel schneller als bei ihrer Premiere. Die 100 Meter durchsprintete sie in 13,46 Sekunden. Ihr weitester Sprung in die Sandgrube endete erst bei 4,95 Meter. Auch den Schlagball warf Ilva Seitz mit 39 Meter deutlich weiter als die Konkurrenz. Bei ihrer Spezialdisziplin, dem 2000-Meter-Lauf, hängte die Aichacher Realschülerin in 7:52,21 Minuten alle anderen deutlich ab. Seitz gewann zudem mit dem U16-Team der LG Augsburg Silber, ganz knapp hinter der TSG Füssen. Das gleichaltrige Team der LG Aichach-Rehling wurde Vierte.

Den schwäbischen Titel im U14/W13-Block „Lauf“ sicherte sich die Adelzhausenerin Johanna Konrad (LG Aichach-Rehling) mit 2326 Punkten und Einzelleistungen von 10,59 Sekunden (75 Meter), 10,56 (60 Meter Hürden), 4,06 Meter (Weit), 36,50 Meter (Schlagball) und 2:42,48 (800 Meter). Johannas Vorsprung auf die Zweite, Lennea Kalinke (DJK Memmingen), betrug deutliche 43 Zähler. (hokr)

