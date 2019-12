vor 38 Min.

In Aichach rollt von Samstag an wieder der Ball

Bei den Turnieren des BCA sind vom Nachwuchs bis zu den Alten Herren alle Altersklassen gefordert

Auch im dritten Jahr in Folge findet der Aichacher Hallenfußball-Weihnachtscup in der Vierfachturnhalle statt. Nach der längeren Pause zuvor erfreut sich die Traditionsveranstaltung wieder großer Beliebtheit. Ab Samstag rollt der große Ball in der Paarstadt wieder. Gespielt wird im Gegensatz zu den Futsalregeln bei der Landkreismeisterschaft mit Vollbande und dem klassischen Regelwerk. Bis zum 3. Januar richtet der BC Aichach insgesamt 15 Turniere von der G-Jugend bis hin zu den Alten Herren aus.

Höhepunkt ist wieder das Turnier der Seniorenmannschaften am Donnerstag, 26. Dezember, mit vielen Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land. Mit von der Partie sind unter anderem der TSV Hollenbach, der VfL Ecknach und der FC Stätzling. Titelverteidiger SC Griesbeckerzell ist in diesem Jahr nicht am Start.

Auch die Hobby-Fußballer kommen auf ihre Kosten. So etwa beim Hobbyturnier am Samstag ab 15 Uhr, das den Auftakt der Aichacher Hallentage bildet. Mit dabei sind Teams mit klangvollen Namen wie Eintracht Prügel oder FC Hau Daneben. Erneut findet am Freitag, 27. Dezember, der Firmen- und Behördencup statt. Große Namen sind beim Alte Herren-Turnier am 3. Januar mit von der Partie. Die Ü50 des FC Bayern München gibt sich die Ehre, ebenso wie die Traditionsmannschaft des FC Augsburg, die im vergangenen Jahr das Turnier für sich entscheiden konnte. (sry-)

