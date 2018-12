In Aichach steht der „große“ Ball im Mittelpunkt

24.12.2018

Aichachs Philipp Hopfensitz bringt den Ball in dieser Szene nicht im Tor unter. Der BCA will in diesem Jahr ins Finale des Weihnachtscups.

Beim Weihnachtscup des BCA wird nach den klassischen Regeln gespielt. Gleiches gilt für die Jugend

Von Sebastian Richly

Der Weihnachtscup des BC Aichach gehörte viele Jahre zum festen Bestandteil des Hallenfußballkalenders. Mehrere Jahre ruhte dann der Ball, ehe das Turnier im vergangenen Jahr wieder ins Leben gerufen wurde. Mit Erfolg – zehn Teams aus dem Raum Aichach lieferten sich ansprechende Duelle unter dem Hallendach. Wie schon im vergangenen Jahr gehen auch an diesem Mittwoch wieder zehn Teams an den Start. Und noch etwas bleibt bestehen: Beim Weihnachtscup in der Vierfachturnhalle wird nach klassischen Regeln gekickt. Sprich mit großem Ball, großen Toren und Vollbande. Das Turnier der Senioren bildet den Auftakt zu den Aichacher Hallentagen. Bis 3. Januar finden fast täglich Turniere in der Paarstadt statt. Mit dabei sind die Nachwuchskicker von der G-Jugend bis zu den B-Junioren. Auch der Firmencup sowie ein AH-Turnier finden wieder statt.

Höhepunkt ist allerdings das Turnier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Teilnehmer sind fast die gleichen wie im Vorjahr. BC Aichach, VfL Ecknach, FC Stätzling, FC Affing, SC Oberbernbach, FC Igenhausen und der SV Obergriesbach kämpften bereits im Vorjahr um den Titel. Neu dabei sind Rinnenthal, Griesbeckerzell und Aindling.

A Gleich die erste Gruppe verspricht Spannung, denn ein Favorit ist nicht wirklich auszumachen. Zwar sind von der Papierform her die beiden Bezirksligisten Aindling und Ecknach favorisiert, doch es ist nicht zu erwarten, dass die beiden Teams ihre besten Spieler einsetzen werden. Die Aindlinger reisen schon zur Schwäbischen mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft an. Die Ecknacher sind bei der Bezirksrunde zwar nicht dabei, haben aber im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie es können. Der VfL setzte sich im Vorjahr im Spiel um Platz drei im Elfmeterschießen gegen den BC Aichach durch. Gespannt darf man auf die Zeller sein, die im vergangenen Jahr in der Halle pausierten. Der FC Igenhausen ist zwar von der Spielklasse her der krasse Außenseiter, doch Vorsicht vor dem B-Klassisten. Der verpasste zwar im vergangenen Jahr das Halbfinale, wusste aber durchaus zu überzeugen. Gleiches galt für den Landkreiscup, bei dem unter anderem der FC Affing in die Schranken verwiesen wurde. Stark ist auch der BC Rinnenthal einzuschätzen, der beim Landkreiscup 2017 Zweiter wurde.

Auch Gruppe B ist bunt gemischt, wobei es hier einen eindeutigen Favoriten gibt. Das ist Titelverteidiger FC Stätzling, der amtierende schwäbische Meister. Im Vorjahr ließ der FCS der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Das Team gewann schon in der Vorrunde alle Partien und schoss auch die Ecknacher im Halbfinale (4:0) und den SC Oberbernbach im Endspiel (6:2) aus der Halle. Nicht verwunderlich, dass der damalige Landesligist sowohl den besten Torhüter, die besten Torschützen als auch den Spiel des Turniers stellte und damit alle Trophäen mitnahm.

Gespannt darf man auch auf den SCO sein, der 2017 überraschend das Finale erreichte. Eine Runde früher war für den gastgebenden BC Aichach Endstation. Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen aus Oberbernbach gab es eine bittere 5:6-Pleite nach Neunmeterschießen. Knapp verpasst hatte vor Jahresfrist der FC Affing das Halbfinale. Das wollen Spielertrainer Tobias Jorsch und seine Mannen in diesem Jahr ändern. Als Außenseiter geht der SV Obergriesbach ins Rennen.

