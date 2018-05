vor 19 Min.

In Aichach und Kühbach spielt sich alles ab Lokalsport

Aichachs Nachwuchsspielerin Viktoria Haberer wird beim Bezirksranglistenturnier Dritte. Kühbacherinnen Jasmin Welzel und Jenny Donth ebenfalls unter Schwabens Besten.

Zum ersten Mal überhaupt richtete die Tischtennisabteilung des TSV Aichach ein Bezirksturnier aus. Im Halbbezirk waren alle Spieler der B-Klasse und der Jugend gefragt. Auch der TSV Kühbach richtete erstmals ein solches Turnier in der heimischen TSV-Halle aus.

TSVAichach Beim Turnier setzte sich bei den B-Schülerinnen Viktoria Haberer mit einer starken Leistung als Drittplatzierte durch und qualifizierte sich für das 2. Bezirksranglistenturnier im Juni in Biberbach. Die Aichacherin musste sich nur Maren Werner und Clara Birzl (Kühbach) geschlagen geben. Ebenfalls gut machte seine Sache Teamkollege Daniele Konrad, der bei der männlichen Jugend den dritten Platz belegte und nur Jakob Kade und dem späteren Sieger Dominik Keller knapp unterlag. Gemeinsam mit dem bereits qualifizierten Lucas Held (B-Klasse) und Viktoria Haberer darf er sich nun mit den Besten Schwabens messen.

TSVKühbach Einen guten Tag die Kühbacherinnen beim zum ersten Mal im heimischen Sportpark ausgetragenen nordschwäbischen Ranglistenturnier der Schüler/innen A und C. Jasmin Welzel wurde bei den Schülerinnen A (Jahrgang 2004/05) ihrer Favoritenrolle gerecht und verlor kein einziges Spiel. Nur im Duell gegen ihre Mannschaftskameradin Jenny Donth wurde es eng für sie und die Entscheidung fiel erst im 5. Satz zugunsten von Welzel. Donth zeigte an diesem Tag ebenfalls starke Leistungen, verlor neben der Partie gegen Welzel nur noch gegen die am Ende zweitplatzierte Patrizia Pietzsch (SC Biberbach) und wurde in der Endabrechnung Dritte.

Für beide Kühbacher Mädels bedeutete das die Qualifikation für das am Ranglistenturnier auf schwäbischer Ebene in Kirchdorf an der Iller am Wochenende. Bei den Schülerinnen C (Jahrgang 2008 und jünger) siegte Polina Sandratska vom TSV Pöttmes. (bdra mit ttk)

