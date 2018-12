28.12.2018

In Dasing ist der Futsal los Lokalsport

Er rollt wieder, der sprungreduzierte Futsal-Ball in der Dasinger Dreifachturnhalle. Noch bis zum 6. Januar messen sich die Nachwuchskicker.

Bis zum 6. Januar messen sich die Nachwuchskicker in allen Altersklassen beim TSV Dasing. Auch Firmen- und AH-Turnier

Einmal mehr steht die Da-singer Dreifachturnhalle während den Weihnachtsferien ganz im Fokus des Hallenfußballs. Zu den Junioren-Futsal-Tagen erwarten die Dasinger Verantwortlichen insgesamt 117 Fußballmannschaften, einige treten bei den 15 Turnieren um die vorderen Plätze an.

Dabei gehen die Dasinger mit der neuen Zeitrechnung. Juniorenleiter Reinhold Rummel hat mit seinem Team bereits bei der Umstellung der Hallenregeln die Grundsatzentscheidung getroffen, nur noch nach den neuen Futsalspielregeln die Hallenturniertage ablaufen zu lassen. „Man kann den Nachwuchsfußballern nicht die neuen Regeln vermitteln, die bei den Landkreisturnieren angewandt werden, und dann selbst nach dem alten Regelwerk Spiele austragen.“ Längst ist dies in Dasing somit an der Tagesordnung.

Den Auftakt bildete die Vorrunde zur Landkreismeisterschaft noch vor Weihnachten, bei denen sich der FC Stätzling und der Gastgeber für die Endrunde am Samstag qualifizierten (wir berichteten). Auch der Nachwuchs ist seit gestern im Einsatz. Hier waren die Kleinsten, die G-Junioren und die E2-Junioren am Donnerstag im Einsatz. Heute spielen die Jüngsten.

In den folgenden Tagen sind dann die Nachwuchskicker aller Altersklassen am. Dabei sind neben vielen Teams aus der Region auch der Bundesliga-Nachwuchs des FC Augsburg, der mit der F- und E-Jugend am Start ist. (r.r)

Themen Folgen