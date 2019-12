vor 41 Min.

In Dasing rollt der Ball

Insgesamt finden 21 Turniere von der G-Jugend bis zur AH im Rahmen der Hallentage des TSV statt. Auch der FC Augsburg ist dabei

Weihnachtsferien bedeuten in Dasing Hallenfußball pur. Die Fußballabteilung des TSV veranstaltet ab Freitag insgesamt 21 Turnierveranstaltungen bei den Futsaltagen. Schon im Sommer wurden die Vereine zu den Turnieren eingeladen – 84 folgten dem Aufruf der Dasinger. Es treffen wieder viele Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land aufeinander. Mit dabei sind aber auch Teams mit längeren Anreisen, wie der TSV Neu-Ulm oder der SV Salamander Türkheim (Kreis Unterallgäu).

Von den jüngsten Nachwuchsfußballern (G-Junioren) bis hin zu den Alten Herren (AH) finden die Futsalturniere statt. Dabei hat man sich in Dasing bewusst der vom Bayerischen Fußballverband ausgerufenen Turnierform nach den Futsalregeln verschrieben. Jürgen Schmid, Trainer der Dasinger Kreisligamannschaft erklärt: „Nicht nur für die jüngsten Fußballer ist der sprungreduzierte Ball in der Halle ein Vorteil, sondern auch die älteren Nachwuchsfußballer und auch die Herren sind zu noch mehr technischen Fußball aufgefordert. Man fördert dabei auch das vorausschauende Denkvermögen.“

Nach dem Auftakt der Landkreisvorrunde der Herren am vergangenen Sonntag in der Dasinger Schulsporthalle stehen weitere Landkreisentscheidungen in der Dasinger Schulsporthalle an. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen ermitteln die U13-Junioren in drei Vorrundenturnieren die Endrundenteilnehmer für die Landkreismeisterschaft. Beide Finaltage finden dann im neuen Jahr statt. Noch vor dem Jahreswechsel, am Samstag, 28. Dezember, findet das Landkreis-Endrundenturnier der Herren statt (Bericht folgt).

Den Abschluss der Dasinger Hallentage bildet am Montag, 6. Januar, das Turnier der E1-Jugend. Am Dreikönigstag kämpft unter anderem der Bundesliga-Nachwuchs des FC Augsburg um den begehrten Turniersieg. (r.r)

