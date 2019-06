00:03 Uhr

In Friedberg schlagen Bayerns Beste auf

Beim Zavdil-Cup ist ab Sonntag wieder einiges geboten. Turnier findet zum 17. Mal statt

Was vor nunmehr 16 Jahren in ganz bescheidenem Rahmen begann, das ist heute eines der größten und lukrativsten Jugend-Tennis-Turniere in Bayern: der Zavadil-Cup. Ins Leben gerufen wurde das Turnier vom Trainer und Jugendleiter des TC Friedberg, Jiri Zavadil. Heuer nun feiert das Turnier seine 17. Auflage. „Eigentlich ist es schon das 18. Turnier, aber beim allersten Mal 2002 gab es noch keine Punkte für irgendwelche Ranglisten“, erklärt Zavadil.

2003 waren es 80 Jugendliche, die in Friedberg zum Schläger griffen, in diesem Jahr werden es wieder um die 200 sein, die sich um Punkte für die BTV-Kids-Serie oder die DTB-Ranglisten bemühen.

Während die „Großen“, also die U21, erst am Montag, 17. Juni, loslegen, sind die „Kleinen“ – die U9 - am Sonntag und Montag gefordert. Die U10 ist Dienstag und Mittwoch auf dem Großfeld mit dem grünen (etwas sprungreduzierten) Ball im Einsatz, die U11- bis U16-Konkurrenzen laufen von Sonntag bis Mittwoch.

Bei der U21 ist ein illustres Teilnehmerfeld vertreten. Die männliche Konkurrenz führt Kaim Lemstra vom TC Aschheim, die derzeitige deutsche Nummer 115 an. An Position zwei gesetzt ist Noah Thurner vom TC Friedberg. Der wird momentan auf Platz 133 der deutschen Rangliste geführt und hatte sich unlängst bei ITF-Turnieren in Kairo und der Slowakei seine ersten Weltranglistenpunkte erspielt. Dritter der Setzliste ist Hnry Zock vom GW Luitpoldpark München, auf Position vier folgt der Friedberger Dean Thurner. Ebenfalls dabei ist Nicolas Santiago vom TC Rot-Weiß Gersthofen, der im Jahr 2017 hier in Friedberg die U16-Konkurrenz gewann. Bei den Juniorinnen ist die Vorjahressiegerin Anja Wildgruber von Iphitos München die Nummer eins. Wildgruber ist momentan in der deutscher Rangliste auf Position 61 geführt. (pkl)

Themen Folgen