22:14 Uhr

In Pöttmes geht es hoch hinaus Lokalsport

Bei den Pöttmeser Pferdetagen auf Gut Sedlbrunn gingen am Wochenende über 1500 Teilnehmer an den Start. Beim Springreitturnier gingen die Reiter mit ihren Pferden und Ponys an den Start. Hohe Sprünge über die Hindernisse, wie hier von Nico Fackler (RV Arberg), gab es zu sehen.

Auf Gut Sedlbrunn erreicht Maximilian Ziegler gleich mit drei Pferden das Stechen. Mit Charlie Z wiederholt er seinen Erfolg bei den Pöttmeser Turniertagen vom Vorjahr. Warum prominente Teilnehmer ihre Tiere schonen.

Von Johann Eibl

Das Beste kommt ganz zum Schluss. Nicht immer ist diese Formulierung zutreffend, gestern aber passte sie. Beim Großen Preis von Pöttmes, dem wertvollsten Wettbewerb bei den Pferdetagen auf Gut Sedlbrunn, fiel die Entscheidung im allerletzten Moment. Mit Charlie Z legte Maximilian Ziegler im Stechen der Springprüfung Klasse S einen fehlerfreien Ritt hin. Doch der allein genügte noch nicht, um den Erfolg aus dem Vorjahr zu verteidigen. Dieses Paar musste auch noch schneller sein als Luisa Försterling auf Eric B. Fackler benötigte 43,51 Sekunden und war damit gut sieben Sekunden schneller als die Zweitplatzierte.

Bei der Siegerehrung um den Preis der Schlossbrauerei Unterbaar wurde Maximilian Ziegler gleich dreimal aufgerufen. Denn der Reiter vom RV Augsburg-West hatte das Kunststück fertiggebracht und gleich mit drei Pferden das Stechen erreicht. Mit Bushido Z landete er auf Rang drei und mit Quadriga auf dem vierten Platz. Die drei finalen Einsätze von Ziegler hatten eine gewisse Verzögerung zur Folge. Denn bei jedem Pferdewechsel musste er seinen Vierbeiner erst neu abreiten.

In zwei Wochen geht es schon weiter auf Gut Sedlbrunn

Nicht mit von der Partie bei dieser Springprüfung waren Simone Blum und Richard Gardener, die aber bei anderen Wettbewerben in diesem kleinen Ort südlich von Pöttmes ihr Können unter Beweis stellten. Deren Entscheidung begründete Cheforganisator Hans Schuster so: „Man muss sehen: Die Pferde haben immer noch das Winterfell an, das wird ihnen zu viel.“ Darum sei es wichtig, sie auch mal zu schonen. Schuster bemühte einen Vergleich mit dem Fußball: „Das wäre so, als würde der Heynckes mit seinen Leuten bei brütender Mittagshitze vor dem Champions-League-Halbfinale trainieren.“ In zwei Wochen, wenn es weitergeht auf Gut Sedlbrunn, sollen Simone Blum und Richard Gardener wieder an den Start gehen.

Das Wochenende verlief jedenfalls ganz nach dem Geschmack von Hans Schuster: „Man braucht auch den Wettergott“, meinte er schmunzelnd. „Alles läuft ruhig, nix passiert, guter Sport. Es ist immer schön, wenn am Sonntag die Leute kommen, wenn sie den Platz für sich entdecken.“ Das taten sie nicht selten in Begleitung anderer Vierbeiner. Auf den Zuschauerrängen waren zahlreiche Hunde. Große Birken spendeten ebenso Schatten wie Schirme und ein Vorzelt am Gebäude. Die Veranstaltung kommt auch deshalb so gut an, weil sie eine gemütliche Atmosphäre bietet, während der man die Wettkämpfe verfolgen kann. Daneben ist ein beachtliches Maß an Professionalität vorhanden. Etwa in Form einer hochmodernen Anzeigetafel, dank derer man das Geschehen aktuell verfolgen kann. Und wer noch mehr Informationen braucht, der bekommt sie vom Ansager geliefert. Siegfried Grabmayer aus Weichering machte wieder einen hervorragenden Job. Ebenso wie die Mitarbeiter, die auf dem Parcours dafür sorgten, dass Reiter und Pferde stets gute Bedingungen vorfanden.

Themen Folgen