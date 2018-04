vor 33 Min.

In den Derbys geht es heiß her Lokalsport

U19 der SG Hollenbach/Petersdorf schlägt Ecknach. Auch Dasing bleibt auf Kurs.

Einen Überraschungserfolg feierte die U19 der SG Hollenbach/Petersdorf im Derby gegen den VfL Ecknach. Auch die Dasinger A-Jugend atmet auf.

FC Affing

C-Junioren Bei der 48. Auflage des Stätzlinger C-Juniorenturniers ging der TSV Schwaben Augsburg am Karsamstag bei der elften Teilnahme zum ersten Mal als Sieger hervor. Die U15 des FC Affing wurde am Ende Achter. In der Vorrunde gab es knappe Niederlagen gegen den FC Königsbrunn (0:2) und den FC Stätzling II (0:2). Gegen den späteren Turniersieger aus Augsburg gab es beim 1:6 nichts zu holen. Im Spiel um Platz sieben verlor der FCA mit 0:1 gegen den SC St. Valentin. (AN)

TSV Dasing

A-Junioren Einen eminent wichtigen 1:0-Heimsieg feierte die A-Jugend des TSV Dasing im Kreisligaderby gegen den TSV Friedberg. Nach den Pleiten zum Frühjahrsrundenauftakt in Neusäß und Mering standen die Wiesmüller/Pfaffenzeller-Schützlinge diesmal in der Defensive sehr ordentlich und ließen den Gästen wenig Entfaltungsmöglichkeit. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte entwickelten die Dasinger auch in der Offensive mehr Druck. Fabio Gastl blieb es vorbehalten, in der 57. Minute auf Zuspiel von Valentin Friedl den Treffer des Tages zu erzielen. Fast wäre wenig später Jonas Schieg der zweite Dasinger Treffer geglückt, aber Friedbergs Keeper Tobias Greim verkürzte den Winkel geschickt. (r.r)

TSV Hollenbach

A-Junioren „Wir waren die stärkere Mannschaft und haben die Treffer zum exakt richtigen Zeitpunkt gemacht“, beschrieb Johann Sedlmeir, zusammen mit Marco Richter und Wolfgang Buchner A-Jugendcoach der SG Hollenbach/Petersdorf, den überraschenden 5:2-Erfolg seiner Truppe gegen Tabellenführer VfL Ecknach. Patrick Högg (8.) und Philipp Held (12.) brachten die SG schnell mit 2:0 nach vorne, Ecknach antwortete umgehend mit dem Anschlusstreffer (16.). Danach folgte die beste Phase des Spitzenreiters, der unter anderem bei einem Pfostenschuss dem Ausgleich sehr nahe war. Wesentlich effektiver präsentierten sich die Hausherren. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Patrick Högg auf 3:1 (45.), kurz nach Wiederbeginn ließ Florian Pohle das 4:1 folgen (52.). Von diesem Doppelschlag erholten sich die Ecknacher nicht mehr. Folglich kassierten sie in einer äußerst fairen Begegnung nach einer guten Stunde durch Benjamin Seitz auch noch das 1:5 (61.). In der Schlussphase betrieb der VfL, der noch immer die Kreisligatabelle vor Mering und Göggingen anführt, mit dem Treffer zum 2:5 noch Ergebniskosmetik (84.). (mika)

