Interview: Motorradrennfahrer Stefan Bradl spricht über seine Ziele

Stefan Bradl legt sich beim Heimrennen am Sachsenring ins Zeug – mit Erfolg: Der Zahlinger fuhr auch in seinem zweiten Rennen der Saison unter die Top Ten. Im Gespräch verrät der 29-Jährige, wie es für ihn nun weitergeht.

Von Sebastian Richly

Motorradrennfahrer Stefan Bradl kann sich aktuell über mangelnde Fahrzeiten nicht beklagen. Vor drei Wochen sprang der Zahlinger beim Heimrennen am Sachsenring in der MotoGP ein und fuhr auf Platz zehn – seine zweite Platzierung unter den Top Ten im zweiten Saisonrennen. Am Wochenende ist der 29-Jährige in Japan im Einsatz und fährt dort das bekannte Langstreckenrennen, die Acht Stunden von Suzuka. Nur wenige Tage später ist der Honda-Testfahrer dann schon wieder in der Königsklasse im Einsatz. Mit einer Wildcard geht er beim Rennen im tschechischen Brünn an den Start. Im Interview mit den Aichacher Nachrichten verrät Bradl, worauf es beim Rennen in Japan ankommen wird, wie er seine Rolle sieht und was seine Ziele für die Restsaison sind.

Herr Bradl, wie fühlt es sich an beim Heimrennen in die Top Ten zu fahren? Stefan Bradl: Superschön. Das Rennen auf dem Sachsenring ist für mich immer etwas Besonderes und ein Höhepunkt. Das Ergebnis hat gepasst, ich war rundum zufrieden. Ich habe mich gut verkauft und die Stimmung war toll. Vor heimischem Publikum bekommt man einen zusätzlichen Schub an Motivation. Ich habe mich aber auf meine Leistung konzentriert und wollte meine Chance nutzen. Das ist mir gelungen und ein stückweit konnte ich den Heim-Grand-Prix auch genießen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dabei waren Sie eigentlich nur als TV-Experten vorgesehen ... Bradl: ...ursprünglich ja. Nachdem sich aber Jorge Lorenzo beim Rennen in Assen verletzt hatte, war früh abzusehen, dass ich einspringen werde. Also ein Deja-vu? Bradl: Im vergangenen Jahr habe ich erst am Freitagnachmittag erfahren, dass ich fahre. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Dieses Jahr konnte ich mich mental besser drauf vorbereiten. Das war schon wichtig. Eine Aktion wie im Vorjahr, die kann man nicht oft bringen. Motorradrennfahrer Stefan Bradl spricht über die Moto-GP und seine Einsätze. Der Zahlinger (Kreis Aichach-Friedberg) verrät, wo er um WM-Punkte fahren wird und was er für die Zukunft plant. Video: Sebastian Richly MotoGP: So geht Stefan Bradl mit dem Lob um Dementsprechend schlecht lief es 2018. Dafür haben Sie nun sehr viel Lob für Ihre Leistung bekommen? Bradl: Ich war selber mit mir zufrieden, das ist das Wichtigste. Natürlich freut es einen, wenn man von der Konkurrenz Zuspruch bekommt. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich noch den Speed und das Können habe. Das ist für meinen Job als Testfahrer in erster Linie wichtig. Ich kann das mit meiner Erfahrung aber einordnen, denn beim nächsten Rennen in Brünn kann das schon wieder anders aussehen. Bevor es nach Anfang August Brünn geht, sind Sie an diesem Wochenende in Japan am Start. Wie kam es dazu? Bradl: Ich bin beim Langstreckenrennen, den Acht-Stunden von Suzuka dabei. Es ist das erste Mal, dass ich bei so einer Art Rennen starte. In Japan hat es einen extrem hohen Stellenwert vergleichbar mit den 24-Stunden von Le Mans. Ich bin mit zwei Japanern für das offizielle Honda-Werksteam am Start. Das ist schon eine Ehre für mich. Die Maschine erinnert dabei mehr an Superbike als an MotoGP. Es geht auch nicht unbedingt um den Speed, sondern um eine langfristige Strategie. Die Boxenstopps spielen eine wichtige Rolle und man sollte möglichst viel Sprit sparen. Wechseln sich die Fahrer ab, oder wie muss man sich das vorstellen? Bradl: Jeder Fahrer sitzt eine Stunde auf dem Bike, dann muss getankt werden und die Reifen werden gewechselt. Für mich ist das neu, aber für Honda ist das ein sehr wichtiges Rennen, die wollen das gewinnen. Ich habe keine Sekunde gezögert und sofort zugesagt, weil es eine neue Erfahrung für mich ist. Die Strecke kenne ich aber ganz gut, ich habe erst vor zwei Wochen dort getestet. Trotz meiner Erfahrung bin ich ab tatsächlich nochmals so etwas wie der Novize. Stefan Bradl erzählt beim Redaktionsbesuch über seine Ziele. Bild: Richly Stefan Bradl träumt von der MotoGP Erst Japan, dann Tschechien, wie geht es danach für Sie weiter. Ist ein weiterer Einsatz in der Königsklasse geplant? Bradl: Geplant ist aktuell kein weiterer, da ich ja beim Heimrennen dabei war und in Brünn starte. Natürlich kann es sein, dass ich wieder einspringen muss, wobei ich keinem Fahrer eine Verletzung wünsche. Sollte ich aber gebraucht werden, bin ich bereit. Das habe ich auch schon vergangene Saison bewiesen. Damals sind Sie beim Saisonfinale in Valencia eingesprungen und prompt auf Platz neun vorgefahren. Reizt es einen bei solchen Ergebnissen nicht doch, nochmals als Stammfahrer an den Start zu gehen? Bradl: Es läuft gerade sehr gut, beide Seiten sind zufrieden. Ja klar wäre das nochmals eine tolle Sache für mich persönlich. Das ist aber nicht ganz einfach, denn das Gesamtpaket müsste stimmen, außerdem laufen viele Fahrerverträge erst Ende 2020 aus. Wir werden uns nach dem Brünn-Rennen zusammensetzen. Ich bin immer in Lauerposition, aber derzeit mit meiner Situation als Testfahrer und TV-Experte zufrieden. Ich bin gesprächsbereit, aber es ist kein Muss. Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen, mache mir derzeit darüber aber nicht allzu viele Gedanken. Lesen Sie dazu auch den Artikel: MotoGP: Bradl wird Zehnter - Marquez siegt erneut

