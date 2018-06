Ist Jogis Zeit nach dem WM-Aus abgelaufen?

18:06 Uhr

Deutschland enttäuscht bei der WM in Russland auf ganzer Linie. Wir haben mit Trainern und Funktionären aus dem Landkreis über die Gründe gesprochen.

Von Christoph Lotter

Wohin man auch blickte, man sah enttäuschte Gesichter. Das vorzeitige Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland ist eine Watschn für alle deutschen Fußball-Fans. Aber woran lag es, dass Jogis Jungs auf ganzer Linie enttäuschten und schon nach der Gruppenphase die Koffer packen mussten? Und wie geht es jetzt weiter? Darüber haben wir mit Trainern und Funktionären aus dem Landkreis gesprochen.

Florian Fischer, Trainer TSV Gersthofen, vormals VfL Ecknach: „Ich bin absolut gar nicht enttäuscht, denn das Ausscheiden ist total verdient. Mit solch einer Leistung hat man es nicht verdient, weiterzukommen. Das war nicht unglücklich, sondern wir haben einfach ein sehr schwaches Turnier gespielt. Woran es lag, kann ich als Außenstehender nur schwer beurteilen. Aber mit Sicherheit war die Sattheit der Spieler ein Faktor. Nach außen hin hat es auch den Anschein gehabt, als wären sich die Spieler – insbesondere die Führungsspieler – nicht einig, als wären sie sich nicht ganz grün. Da wurde oft die Schuld einfach weitergeschoben. Auch die Körpersprache der gesamten Mannschaft hat nicht gepasst. Da war einfach eine negative Stimmung auf dem Platz, das hat sicher auch zum WM-Aus beigetragen. Ob Jogi Löw jetzt seinen Hut nehmen soll, ist sehr schwer zu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Trainer nur eine begrenzte Zeit hat. Nach drei bis vier Jahren sollte man sich schon Gedanken machen, spätestens nach fünf Jahren ist einfach die Luft raus. Deshalb haben Mario (Anm. d. Red. Mario Schmidt, Trainerkollege von Fischer) und ich uns ja auch entschieden, Ecknach nach vier Jahren zu verlassen. Löw ist schon deutlich länger Bundestrainer. Die gestandenen Nationalspieler kennen ihn sehr gut, wissen, wie er arbeitet und was er zu sagen hat. Es kann schon sein, dass die jetzt einfach wieder etwas Neues brauchen, eine frische Motivation. Letztlich muss Löw das aber selbst entscheiden. Wer sich nun den WM-Titel holt, weiß ich nicht. Mich hat bisher niemand überzeugt. Belgien gefällt mir in der Offensive ganz gut, die spielen einen modernen Fußball, haben aber in der Defensive Schwächen. Einen konkreten Weltmeister-Tipp wage ich nicht abzugeben.“

Martin Brunner, Abteilungsleiter BC Aichach: „Meine Enttäuschung ist nicht sehr groß. Mit den gezeigten Leistungen wären wir im Achtelfinale sowieso ausgeschieden. Schon die ersten zwei Spiele waren sehr schlecht und das hat sich auch gegen Südkorea so fortgesetzt. Der Sieg gegen Schweden war sehr glücklich. Man hatte während des gesamten Turniers den Eindruck, die Spieler haben den Kopf nicht frei und irgendwie auch keine Lust. Es hat so ausgesehen, als spielen sie nur mit 60 Prozent Engagement. Jogi Löw ist einfach schon zu lange Bundestrainer, da gehört frisches Blut rein. Auch in die Mannschaft. Die Spieler haben schon zu viel erreicht, da fehlt dann einfach der nötige Erfolgshunger. Ich verstehe nicht, warum er den Jungen keine Chance gegeben hat. Brandt beispielsweise wurde viel zu spät gebracht. Es fängt schon damit an, dass er Leroy Sané nicht mitgenommen hat – der war heiß. Ganz im Gegensatz zu den alten Spielern, die sind mittlerweile einfach satt. Kroos, Müller, Gomez und Co. haben mit der Nationalmannschaft alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Da gehört ausgemistet und umstrukturiert. Das Team muss mit jungen Spielern und einem neuen Trainer neu aufgebaut werden. Dann haben wir auch wieder echte Chancen auf Erfolge. Mein Favorit für den Titel in diesem Jahr ist ganz klar Brasilien.“

Frank Mazur, Trainer SSV Alsmoos-Petersdorf: „Ich war natürlich schon sehr enttäuscht. Aber ehrlich gesagt war das Ausscheiden schon vom ersten Spiel an abzusehen. Ich habe zwar nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schweden gehofft, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, aber der blieb aus. Letztlich ist das WM-Aus in der Vorrunde absolut verdient. An was es lag, kann ich nicht sagen, ich habe schließlich nicht täglich mit den Jungs trainiert. Der Bundestrainer wird aber mit Sicherheit alles versucht haben. Warum es nicht geklappt hat, kann ich nicht beurteilen. Was mich allerdings gestört hat, war, dass wir die berühmten Grundtugenden allesamt haben vermissen lassen. Das Tempo unseres Spiels war zu langsam, die Körpersprache als Titelverteidiger unterirdisch und auch die Leidenschaft hat in meinen Augen gefehlt. Wir haben uns insgesamt einfach enttäuschend präsentiert, das macht das Ausscheiden umso bitterer. Denn wenn wir gut gespielt hätten, aber zum Beispiel das Glück gefehlt hätte, würde das Ausscheiden in einem anderen Licht stehen. Jogi Löw wird sich nun sicher Gedanken machen, aufzuhören. Er hat in der Vergangenheit überragende Leistungen gezeigt und alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist ein guter Trainer. Aber unter Umständen ist ein Neuanfang schon sinnvoll. Für das Ausscheiden trägt er natürlich die Hauptverantwortung. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass auch Löw die Mannschaft wieder richten würde – ein neuer Trainer ist in meinen Augen also nicht zwingend nötig. Wenn überhaupt, muss Löw selbst den Hut nehmen. Wer sich nun den Titel holt, ist schwer zu sagen. Die großen Fußball-Nationen haben bisher durchweg enttäuscht. Es bleibt abzuwarten, wer nun rechtzeitig ins Turnier findet. Aber mein Geheimfavorit ist Kroatien. Die spielen einen tollen Fußball und sind absolut heiß – das hat man auch im letzten Gruppenspiel gesehen: Obwohl es um nichts mehr ging, haben sie das Spiel nach einem Rückstand mit großem Willen noch gedreht. Vielleicht zeigen die Kroaten den Großen heuer, wie es geht.“

