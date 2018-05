19:03 Uhr

Jede Menge Pokale und ein Appell Lokalsport

Beim Gauehrenabend in Oberwittelsbach werden sportliche Höchstleistungen der Schützen ausgezeichnet.

Einmal im Jahr ehrt der Schützengau Aichach seine Schützen für besondere sportliche Leistungen, sei es im Verein oder auf Gauebene. Gauschützenmeister Franz Achter sprach beim Gauehrenabend in Oberwittelsbach die vielen „tollen Leistungen, die es gilt zu erwähnen“ an. Für ihn selbst wurde die Proklamation als Gauschützenkönig in der Disziplin Pistole nachgeholt (Achter war bei der Preisverteilung beim Gauschießen verhindert).

Die Leistungen der besten Rundenwettkampf-Schützen würdigten die beiden Rundenwettkampfleiter Thomas Stegmayr und Claus Trott mit Glastrophäen. In seiner Funktion als Gausportleiter hatte Erich Eibl jede Menge Urkunden und für die Jungschützen Pokale zu übergeben. Des Weiteren standen vier Wanderpokale für die besten Blattlschützen im Schüler-und Jugendbereich bereit. Ein Thema, das nur bei vollelektronischen Ständen auftritt, sprach der Zweite Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir an: „Wie geht es weiter, wenn ein Schütze während der Schießzeit wegen technischem Ausfall den Stand wechseln muss?“ Lunglmeir richtete den Appell an die Sportleiter, sich vor einem Wettkampf über die Sportordnung genau zu informieren. Ein Störfaktor könne eventuell das WLAN sein. (wak)

Gau Silber Johannes Schapfl (Rehling), Johannes Wörle (Walchshofen)

Verdienstnadel des BayerischenSportschützenbundes Stefan Goldstein (Oberbernbach) Silberne Gams Lydia Ruf (Gau), Martin Zeitlmeir (Sainbach), Hubert Zips (Obergriesbach)

Erinnerungsmedaille des Sportschützengaues Aichach für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft Angela Schlögl (Schönbach), Wolfgang Fritz (Todtenweis), Alexander Spengler (Mauerbach), Georg Märdauer (Inchenhofen), Erich Schallmair (Sulzbach), Tobias Kein (Todtenweis), Hermann Brandmair (Gallenbach), Anton Gutmann (Inchenhofen), Hans-Peter Hoch (Kühbach), Albert Sauer (Obergriesbach), Fritz Dreyer (FS Kühbach), Josef Hamberger, Johann Sedlmayr, Georg Märdauer (alle drei FS Kühbach), Josef Gassmann (FS Kühbach)

