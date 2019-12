05.12.2019

Jubel in Aichach und Kühbach

Während die U19 des BCA souverän Vorrundenmeister wird, muss der TSV in die Verlängerung

BC Aichach

Zehn Spiele, zehn Siege – so lautet die überragende Bilanz der U19 des BC Aichach. Auch im letzten Spiel der Vorrunde konnte der Nachwuchs des FC Affing beim verdienten 3:1-Sieg die Paarstädter nicht stoppen. Von Beginn an lief der Ball beim Tabellenführer wie am Schnürchen, die erste große Möglichkeit bot sich allerdings dem Tabellenzweiten aus Affing. Nach einem langen Ball traf der Aichacher Kessy Engelhart neben dem Ball auch das Bein des Affinger Stürmers, der sehr gut leitende Schiedsrichter Franz Schmidt zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Elfmeter konnte der starke Aichacher Torhüter Tim Ratzeck parieren, sodass es beim 0:0 blieb. Eren Akin war es dann, der das hochverdiente 1:0 erzielte. So blieb es trotz bester Chancen für den BCA bis zur Halbzeit. In Hälfte zwei das gleiche Bild: Aichach erspielte sich Torchance um Torchance, während Affing kaum aus der eigenen Hälfte kam. BCA-Kapitän Alket Nrecaj erzielte nach 60 Minuten das 2:0, auch danach vergab der Aichacher Nachwuchs etliche hochkarätige Chancen. Nach dem Anschlusstreffer witterten die Affinger kurzzeitig Morgenluft, dem Eren Akin mit seinem zweiten Treffer schnell ein Ende setzte. Die Aichacher ziehen so ungeschlagen in die Qualirunde zur Kreisliga Augsburg ein. Der FC Affing ist trotz der Niederlage ebenso dabei. (AN)

TSV Kühbach

Da beide Mannschaften zum Ende der ersten Qualifikationsrunde punktgleich waren und auch der direkte Vergleich keinen Sieger hervorbrachte (1:0 und 1:2), musste ein Entscheidungsspiel klären, wer weiter um den Aufstieg in die Kreisliga Augsburg kämpfen darf. Somit standen sich auf dem Sportplatz des FC Schrobenhausen der TSV Kühbach und die SpVgg Joshofen-Bergheim gegenüber. Auf dem Schrobenhausener Sportgelände machten beide Mannschaften einen sehr konzentrierten Eindruck. Joshofen/ Bergheim hatte zwar die ersten beiden Chancen der Partie, doch das erste Tor war den Kühbachern vorbehalten. Niclas Mederer wurde steil geschickt, gewann das Laufduell und spitzelte den Ball zum 1:0 ins Netz (18.). Der Ausgleich fiel allerdings noch vor dem Halbzeitpfiff: Eine Flanke von der linken Seite fand den Kopf von SpVgg-Stürmer Izzet Altinsoy, der den Kopfball in die lange Ecke drückte (31.). Im zweiten Durchgang waren beide Mannschaften bedacht, keine Fehler zu machen. Zunächst waren Chancen Mangelware. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr hatte man den Eindruck, dass die Kühbacher das Spiel innerhalb der regulären 90 Minuten entscheiden wollten. Allerdings brachten sie ihre besten Chancen durch Mederer und Höpp nicht im Netz unter. So ging es ins Elfmeterschießen. Kühbachs Keeper Fabian Krepold entschärfte zwei Strafstöße, doch auch seine Mitspieler patzten zweimal. Nachdem Ludwig Lechner für Kühbach verwandelte, avancierte Joshofens Altinsoy zur tragischen Figur, als er bei seinem Schuss ausrutschte und das Leder weit am Kasten Krepolds vorbeisetzte. Die Kühbacher feierten den 5:4-Erfolg und den Einzug in die Qualirunde. (möd-)

Themen folgen