19:05 Uhr

Jubelt Echsheim erneut? Lokalsport

Gemeinsam mit ihren zahlreich gekommenen Fans feierten die Spieler des SV Echsheim-Reicherstein den 4:1-Erfolg gegen den TSV Dasing in Petersdorf. Auf dem Weg in die Kreisliga warten aber noch zwei weitere Hürden. Zunächst geht es am Samstag in Gundelsdorf gegen den VfR Foret.

Der SVE trifft nach dem Erfolg gegen Dasing in der zweiten Runde zur Kreisliga am Samstag in Gundelsdorf auf den VfR Foret. Wie SVE-Trainer Matthias Kefer die Lage einschätzt und was der X-Faktor sein könnte.

Von Sebastian Richly

Groß war der Jubel beim SV Echsheim und seinen Fans nach dem 4:1-Erfolg gegen den TSV Dasing in der Relegation zur Kreisliga am Mittwoch in Petersdorf. Lange feiern konnte die Truppe um Spielertrainer Matthias Kefer aber nicht, denn bereits heute ist der SVE erneut gefordert. Diesmal geht es in der zweiten Runde in Gundelsdorf gegen den VfR Foret (Anpfiff 16 Uhr).

Die Langweider, die in Petersdorf ihren Kontrahenten genau beobachten konnte, rutschten am letzten Spieltag der Kreisklasse Nordwest noch auf Platz zwei vor und kämpfen nun gegen den SVE um das Kreisligaticket. Der Gewinner wird dieses aber nicht am Samstag lösen, denn es steht noch eine dritte Runde in dieser Marathon-Qualifikation an. Und zwar am kommenden Mittwoch. Bei einem Sieg würden die Echsheimer auf den Gewinner der Partie zwischen dem TSV Firnhaberau und der SpVgg Langerringen treffen. Doch für Matthias Kefer zählt zunächst nur das heutige Spiel: „Nach dem Sieg gegen Dasing wollen wir jetzt die nächste Hürde nehmen, dann werden wir sehen, ob es noch ein drittes Spiel für uns gibt.“ Auf die Leistung gegen Dasing möchte der 29-Jährige aufbauen, obwohl er nicht komplett zufrieden war. „Die ersten 20 Minuten waren wir sehr nervös und sind nicht ins Spiel gekommen. Danach waren wir aber die bessere Mannschaft. Dasing hat uns alles abverlangt, doch über 90 Minuten haben wir verdient gewonnen.“ Kefer lobt ausdrücklich das Kollektiv und hebt nicht etwa Torjäger Denis Buja heraus, sondern seinen Torhüter Robert Bauer.

Echsheim sieht in der Belastung auch Vorteile

Dass die Echsheimer ein Spiel mehr in den Knochen haben als der Gegner sieht Kefer, der in Baar wohnt, sogar positiv: „Ein Relegationsspiel ist doch etwas anderes und meine Jungs haben jetzt zumindest schon ein wenig Erfahrung. Ich denke, wir können die Nervosität diesmal schneller ablegen.“ Andererseits habe die Partie gegen Dasing auch Kraft gekostet. Der ein oder andere Echsheimer hatte unter der Woche noch muskuläre Probleme, doch im Prinzip kann Kefer auf den Kader aus der ersten Relegationsrunde zurückgreifen. Den Gegner hat Kefer nicht extra beobachtet, allerdings hat er sich bei seinen Trainerkollegen umgehört. „Das ist eine technisch starke Mannschaft, die ihre Stärken in der Offensive hat. Das wird nochmals eine Nummer schwieriger wie gegen Dasing, weil bei Foret einige Spieler dabei sind, die schon höherklassig Erfahrung gesammelt haben.“ Mit 74 Treffern stellt Foret die beste Offensive der Kreisklasse Nordwest, Torjäger Milan Szabo kommt auf 19 Treffer. Seit Ende März sind die Langweider ungeschlagen und gaben in diesem Zeitraum lediglich vier Punkte ab. Die Kommandos gibt seit dem Abstieg aus der Kreisliga vor rund einem Jahr Thomas Holzapfel. Der 53-Jährige ist in der Region kein Unbekannter und spielte unter anderem für den TSV Dasing in der Landesliga.

Echsheims Coach setzt auf die Zuschauer

Doch egal wie der Gegner heißt, Matthias Kefer will ohnehin sein Spiel durchziehen. „Wir müssen Forets Offensive in den Griff kriegen, wollen aber in erster Linie unser Spiel durchdrücken – diesmal von Beginn an.“ Für die Echsheimer ist das Relegationsspiel fast wie ein Heimspiel, denn die Partie findet in ihrer Marktgemeinde in Pöttmes statt – genauer gesagt in Gundelsdorf. Zunächst hatte sich Gebenhofen beworben, die DJK musste das Spiel aber aufgrund von Terminüberschneidungen zurückgeben. Für Kefer ist der Spielort aber nicht so wichtig. „Unserer Fans wären auch nach Gebenhofen gefahren oder noch weiter. Der Unterstützung können wir unser sicher sein.“

Überhaupt setzt Kefer wieder auf den Zuschauerfaktor. Schon in Petersdorf hatten SVE-Anhänger ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht. Mit Trommeln, Megafonen und sogar Kuhglocken wurde angefeuert. „Das war genial. Im Dorf herrscht eine unheimliche Euphorie.“

Themen Folgen