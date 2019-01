19.01.2019

Jugend misst sich Lokalsport

Die U15- und U17-Junioren spielen in Aichach Hallenmeisterschaft aus

Für die Nachwuchsfußballer der U15- und U17–Junioren stehen am Sonntag in Aichach Titelentscheidungen auf dem Programm. Denn in der Vierfachturnhalle finden die Endrundenturniere der Landkreismeisterschaften in Aichach-Friedberg statt.

Nachdem in den vergangenen Wochen in den Vorrundenturnieren die Teilnehmer für die Finalrunde ausgespielt wurden, stehen nun die Entscheidungen an. Die C-Junioren starten am Sonntag ab 10 Uhr. Dazu haben sich mit dem SV Ottmaring, SV Mering, SF Friedberg, TSV Friedberg, TSV Dasing und Kissinger SC sechs Mannschaften qualifiziert, die nun im Futsal-Wettbewerb antreten. Dabei wird im klassischen Meisterschaftsstil gespielt – jeder gegen jeden. Das Eröffnungsspiel bestreiten um 10 Uhr der SV Ottmaring gegen den SV Mering und im zweiten Spiel kommt es zum Friedberger Derby zwischen den Sportfreunden und dem TSV. Danach stehen sich der TSV Dasing und Kissinger SC gegenüber. Gegen 13.45 Uhr steht dann der neue Landkreis-Titelträger der U15-Junioren fest.

Im Anschluss ab 14 Uhr rollt der sprungreduzierte Ball bei den U17-Junioren. Dazu haben sich für die Finalrunde die B-Junioren der Wanderfreunde Klingen, SG Ried/Bachern/Ottmaring, Kissinger SC, SG Hollenbach/Petersdorf, TSV Friedberg und Hausherr BC Aichach die Endrundentickets in den Qualifikationsturnieren gesichert.

Das Eröffnungsspiel werden um 14 Uhr in Aichach die U17-Junioren der Wanderfreunde Klingen gegen die Spielgemeinschaft Ried bestreiten. Insgesamt werden 15 Spiele stattfinden, die von den Schiedsrichtern Franz Buchberger (SV Waidhofen), Richard Augustin (TSV Pöttmes) und Stefan Ebenbeck (TSV Hollenbach) geleitet werden. Spieldauer ist 14 Minuten ohne Seitenwechsel. Die Siegerehrung des neuen Landkreis-Titelträgers wird Spielleiter Helmut Brandmayr gegen 18 Uhr in der Vierfachturnhalle vornehmen. Die E-Junioren sind dann eine Woche später ebenfalls in Aichach dran. (r.r)

Themen Folgen