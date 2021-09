Der Nachwuchs ist wieder am Ball

Vor dem Saisonstart sind 35 Mannschaften beim Turnier des TSV Dasing dabei

Die Sonne strahlte am Samstag auf der Dasinger Sport- und Freizeitanlage. Das erfreute nicht nur die 35 Jugendfußballmannschaften, die beim Turnier des TSV Dasing von der G-Jugend bis zu den D-Junioren am Start waren. Rund anderthalb Jahre mussten die Nachwuchsfußballer auf so eine Veranstaltung warten.

Mehrmals mussten die Verantwortlichen des TSV Dasing um Juniorenleiter Reinhold Rummel ihr traditionelles „Vatertags-Junioren-Turnier“ verlegen. Zusammen mit Turnierkoordinator Jürgen Schmid hatte Rummel an Ausweichterminen gebastelt. Letztlich war man dann erfreut, „dass es nun doch noch geklappt hat, nachdem wir seit dem letzten Jahr sechs verschiedene Ausweichmöglichkeiten nicht austragen konnten“, so Rummel.

Aufgeteilt auf drei Sportplätze wurden dann in zwei Turnierabschnitten – 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr – die einzelnen Turniere durchgeführt. Der Nachwuchs zahlte es den Besuchern mit leidenschaftlichen Spielen und torreichen Begegnungen zurück. Auch Bürgermeister Andreas Wiesner überzeugte sich von den sportlichen Leistungen und freute sich besonders, „denn die Jugend braucht solche Turniere und Veranstaltungen.“ Ausrichter TSV Dasing hatte mit seinen zahlreichen Helfern aus Juniorentrainern, Eltern und aktiven Spielern der A-Junioren und Herrenmannschaften die Rahmenbedingungen geschaffen. Auch die Dasinger Geschäftswelt unterstützte mit ihren Spenden einmal mehr die Veranstaltung. Rund um die drei Spielplätze waren die Mannschaften mit ihrem Anhang verteilt und zeigten dann bei den sportlichen Auftritten ihr Können.

Entsprechend groß war dann auch der Jubel über die erzielten Treffer und bei der abschließenden Siegerehrung. Beim D-Juniorenturnier sicherte sich der ASV Dachau vor dem TSV Schwaben Augsburg, dem Kissinger SC und dem Gastgeber TSV Dasing den Wanderpokal. Beim E1-Cup ging der SV Germering als Sieger hervor. In einem packenden Finale setzten sich die Oberbayern gegen den Nachwuchs des Bundesligisten FC Augsburg mit 1:0 durch. Turniersieger der E2 wurde der SV Sulzemoos. Beim F-Juniorenturnier schnappte sich der SV Germering den zweiten Sieg bei diesem Turnier.