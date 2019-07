vor 18 Min.

Junger Pöttmeser schießt sich zum Elfmeterkönig

66 Teilnehmer in Gundelsdorf kämpfen mit der Gluthitze. Die fünf Torleute schwitzen noch mehr

Was für eine Hitzeschlacht auf dem Sportgelände des FC Gundelsdorf. Trotzdem kamen 66 Elfmeterschützen in den Pöttmeser Ortsteil und wollten sich den Titel des bayerischen Elfmeterkönigs holen. Nach stundenlangem Wettbewerb in sengender Hitze sicherte sich der 18-jährige Nicklas Specht aus Pöttmes den Pokal. Er kickte bisher beim TSV Pöttmes, wechselt aber zur neuen Saison zum Landesligisten FC Ehekirchen.

Was er mit den 500 Euro Siegprämie machen wird, steht schon fest. Mit der Freundin Essen gehen, shoppen und der Rest füllt die Reisekasse für den Urlaub zu zweit in Ägypten. Obwohl Specht kein ausgewiesener Elfmeterspezialist ist und in der Abwehr ausgebildet wurde, versenkte er an diesem Tag 16 Elfer – einmal links unten und dann wieder rechts oben.

Die wahren Helden an diesem tropischen Sonntagnachmittag waren die fünf Torsteher Werner Schöppner, Mathias Englhart und Johannes Kröpfl (FC Gundelsdorf), Johannes Kistler (DJK Stotzard) und Stefan Wiedemann (TSV Göggingen), die abwechselnd im Kasten standen und ins eine oder andere Toreck flogen. In der prallen Sonne auf dem Spielfeld dürften es um die 45 Grad gewesen sein. Bei der Siegerehrung auf der FC-Terrasse überreichte Sylvia Kienast von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen die Schecks: 500 Euro für den Sieger, 200 Euro für den Zweiten und immerhin noch 100 Euro für den Dritten. Zweiter wurde Patrick Augustin vom TSV Göggingen vor Martin Oswald vom FC Gundelsdorf. Unglücklicher Vierter wurde der erst zehnjährige Philipp Oswald, Sohn von Martin Oswald, der in der E-Jugend des TSV Pöttmes kickt, und erst mit dem 15. Schuss scheiterte. Es wurde auch ein Teamwettbewerb ausgetragen. Hier siegte das Team Energie Kopfnuss, das vier Karten für ein Bundesligaspiel des FC Augsburg erhielt. Zweiter wurde Dynamo Dosenbier, die Schützen erhielten einen Essensgutschein. Dritter wurde das Team Gyfmi Biersson, die passenderweise Freibier gewannen. (möd-)

