31.12.2018

Kämpferisch Lokalsport

Ringer Mikael Golling

Gleich bei seiner ersten deutschen Meisterschaft hat der 13-jährige Mikael Golling den Titel geholt. Der Zwölfjährige vom TSV Aichach besiegte im April bei den Titelkämpfen in Nordrhein-Westfalen seine älteren Gegner in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. „Es ist ungewöhnlich, dass ein Sportler gleich in seinem ersten B-Jugendjahr gewinnt“, erzählt Oguz Özdemir, der Golling viele Jahre trainiert hat. „Er hat eine gute Intuition und ahnt voraus, was der Gegner macht. Das sieht man nicht oft.“

Dass Golling, der seit seinem vierten Lebensjahr ringt, Talent hat, war Özdemir schon früh klar. „Aber da steckt auch viel Arbeit dahinter. Er hat einen unheimlichen Siegeswillen und gibt nie auf“, lobt Özdemir. Vor dem Triumph bei der Deutschen war Golling bereits schwäbischer und bayerischer Meister geworden. Neben dem Ringen ist der Realschüler im Leichtathletikbereich aktiv.

Golling ist ein zäher Bursche, das zeigte er auch bei der Abstimmung zum Sportler der Monate März und April. Beim Zwischenstand lag der Aichacher nur knapp vorne und verteidigte diesen Vorsprung bis ins Ziel. Am Ende reichten dem Ringer des TSV Aichach 41 Prozent der Gesamtstimmen zum Sieg.

Auch 2019 hat Golling einiges vor. „Ich möchte meinen deutschen Meistertitelverteidigen.“ Außerdem wird Golling im Juli 14 Jahre alt und darf bei den Erwachsenen mitringen. Er soll langsam herangeführt werden, trainiert aber schon jetzt mit den Großen in Aichach.

Themen Folgen