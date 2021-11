Erfolgreiche Prüflinge

Mitglieder der Ju-Jutsu-Abteilung des TSV Aichach legen Gürtelprüfung ab

Nach einer fast zweijährigen Vorbereitungszeit, bedingt durch Unterbrechungen aufgrund der Pandemie, stellten sich sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Ju-Jutsu-Prüfung – davon waren vier vom TSV Aichach dabei.

Die Sportlerinnen und Sportler zeigten ökonomische Bewegungen in einer Angriffssituation, Falltechniken zum Vermeiden von Verletzungen bei Stürzen oder bei Verlust des Gleichgewichts unter Fremdeinwirkung. Ju-Jutsu-Techniken in Kombination, z. B. Schlag-/Stoßtechniken, Abwehrtechniken oder Wurftechniken, mussten von den Prüflingen gegen je einen Angriff nach freier Wahl demonstriert werden. Eine Kombination besteht aus einer Abwehrtechnik in Verbindung mit mindestens zwei Folgetechniken. Aus den gezeigten Kombinationen muss ersichtlich sein, dass der Prüfling die geforderte Technik beherrscht und diese mit anderen Techniken sinnvoll verbindet. Diverse Hebeltechniken mit anschließender Kontrolle des Gegners folgten als weitere Prüfungsdisziplin. Das Verhindern von Hebel-, Wurf- oder Schlagangriffen und eine entsprechende Reaktion mussten anschließend im Rahmen von Gegen- und Weiterführungstechniken von den Prüflingen mit Partner demonstriert werden. Ausgehend von einem angesagten Angriff mit oder ohne Kontakt sowie gegen Waffenangriffe (Kurzstock, Messer oder beweglichen Gegenstand – Kette) zeigten die Prüflinge Verteidigungshandlungen nach freier Wahl. Abschießend zeigten die Prüflinge in einer freien Auseinandersetzung die Anwendung von Abwehr-, Angriffs- und Wurftechniken im Stand sowie von Hebel-, Befreiungs- und Sicherungstechniken in Bodenlage.

Marcus Hellekamp, Sabine Brindl, Manfred Ostermair, Martin Fast und Angelika Reichelt wurden mit dem 1. Kyu, dem braunen Gürtel, belohnt. Michael Mauersberger bekam mit dem 2. Kyu den blauen Gürtel. (AZ)