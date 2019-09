17:48 Uhr

Kann Aichach wieder begeistern?

Wie reagiert der BC Aichach auf die erste Saisonniederlage am Mittwoch in Pöttmes? In dieser Szene versucht der Aichacher Marcus Winkler (links) dem Pöttmeser Michal Korenik zu entkommen. Am Sonntag um 17 Uhr trifft Aichach auf einen weiteren Favoriten in der Kreisliga-Ost: SC Griesbeckerzell.

Nach der 3:5-Niederlage gegen den TSV Pöttmes blicken die Kicker des BC Aichach nach vorn – und wollen oben dran bleiben. Welche Probleme Gegner Zell plagen

Von Daniel Flemm

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – auf den BC Aichach (BCA) trifft diese fußballerische Weisheit, die einst von Bundestrainer Sepp Herberger geprägt wurde, aktuell besonders zu. In einer englischen Woche in der Fußball-Kreisliga Ost trat die bis dahin ungeschlagene Mannschaft am Mittwoch gegen den bisherigen Verfolger Pöttmes an und verlor mit 3:5.

Am Sonntag muss der BCA wieder ran: Gegen den SC Griesbeckerzell (SCG) um 17 Uhr stehen die Aichacher unter Zugzwang. Gewinnt Zell, könnte Pöttmes mit einem eigenen Sieg gegen Untermaxfeld auf sechs Punkte wegziehen, was ein komfortables Polster im Aufstiegsrennen bedeuten würde. Deswegen ist für den BCA „der Sieg Vorschrift“, wie Martin Brunner, sportlicher Leiter des Klubs, es in bestem Beamtendeutsch ausdrückt.

Aichach: Es wird nicht einfach gegen Zell

Der Verantwortliche weiß allerdings auch: Einfach wird das gegen die Zeller nicht – insbesondere weil die Kicker nur drei Tage Pause hatten. „Das ist eine brutale Belastung für uns“, sagt Brunner. „Natürlich hat die Mannschaft viel pausiert, am Freitag gab es nur ein leichtes Training.“ Der Kader des Vorjahresachten gehört zu den besten der Kreisliga Ost – zwei Partien auf Top-Niveau innerhalb weniger Tage sind allerdings selbst für Aichach zu viel.

Besonders ärgerlich: Gegen Pöttmes gingen viele Spieler des BCA an ihre Leistungsgrenzen, trugen zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich bei – und mussten am Ende abgekämpft und ohne Punkte das Feld räumen. Für Brunner überwiegt trotzdem das Positive: „Wir waren spielerisch besser, haben lediglich die Anfangsphase verschlafen. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt. Insofern gibt es vor dem nächsten Spiel nicht so viel zu kritisieren.“

Was Aichachs Trainer Markus Winkler und Sebastian Böhm intern aber sicherlich angesprochen haben: Die Abwehrleistung gegen Pöttmes war gerade in den ersten Minuten indiskutabel, der gegnerische Stürmer Simon Fischer spielte bei seinem Viererpack Katz und Maus mit der Aichacher Defensive. Nach sechs Minuten stand es 0:3. Eine solche Anfangsphase darf sich der BCA im Spiel gegen Griesbeckerzell nicht erlauben: Mit Manuel Schweizer hat auch der SCG einen der Top-Stürmer der Liga im Team.

Entsprechend liegen die Probleme des Tabellendritten Griesbeckerzell nicht in der Offensive, sondern eher in der Defensive. Das unnötige 3:3-Unentschieden gegen Aufsteiger Dasing am vergangenen Wochenende hat Zells Trainerteam um Matthias und Marius Kefer sowie Simon Landes nachdenklich gestimmt. „Ich mache mir noch immer Gedanken, wieso wir da so durchlässig waren“, sagt Matthias Kefer. Eine Antwort fällt schwer – auch, weil die Zeller in den Spielen zuvor kaum defensive Anfälligkeit gezeigt hatten.

Gespräch zwischen Mannschaft und Trainer

Immerhin: Am vergangenen Dienstag kamen Mannschaft und Trainer zu einem Gespräch zusammen, redeten über die Partie gegen Dasing. Gegen Aichach erhofft sich Kefer eine Leistungssteigerung seines Teams – zumal er den BCA trotz dessen straffen Programms gewohnt stark erwartet. „Ich habe die Partie gegen Pöttmes gesehen und glaube, dass Aichach mit viel Wut im Bauch auftreten wird. Dass sie unter der Woche gespielt haben, ist mit Sicherheit kein Vorteil für uns“, sagt der Übungsleiter.

Ebenfalls kein Vorteil: die lange Abwesenheitsliste der Zeller. Neben dem langzeitverletzten Christoph Sturm fallen Marius Kefer und Tobias Huber mit Blessuren aus, zwei weitere Spieler sind im Urlaub. Zudem muss Justin Sandru die kommenden Partien von der Seitenlinie aus verfolgen: Wegen seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Dasing wird der 21-Jährige gesperrt, die Dauer steht aber noch aus. Die Partie der Zeller in Aichach dient also beiden Mannschaften, auf die zuletzt schwachen Ergebnisse die richtige Antwort zu finden. Ganz nach dem Motto Sepp Herbergers.

