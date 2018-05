01.05.2018

Kantersieg für Klosterlechfeld Lokalsport

Klosterlechfeld Eine Spielhälfte konnte die zweite Mannschaft des FC Königsbrunn in der Fußball- A-Klassenpartie beim TSV Klosterlechfeld mithalten und das Spiel offen gestalten.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent gegen in der Defensive immer wackeligere Königsbrunner. Nach einer guten Stunde fielen die Tore dann im Minutentakt. Christoph Käsberger erhöhte auf 3:2, nach einem Foul an diesem erhöhte Marc-Oliver Ubl per Strafstoß auf 4:2, mit dem 5:2 machte Stefano di Marco ganze fünf Minuten nach dem 3:2 den Sack endgültig zu.

Die Hausherren ließen danach nichts mehr anbrennen. Philipp Stengelin, der in der ersten Minute den Torreigen eröffnete, beendete diesen dann mit dem Treffer zum 6:2 zehn Minuten vor dem Spielende. (krup)

Tore 1:0 Stengelin (1.), 1:1 Salzmann (10.), 2:1 Käsberger (31.), 2:2 Smalldrige (35.), 3:2 Käsberger (66.), 4:2 Ubl (69./Foulelfmeter), 5:2 Di Marco (71.), 6:2 Stengelin (80.). – Zuschauer 100.

Themen Folgen