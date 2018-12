Kegeln: Das Besondere und die Unterschiede zum Fußball

11.12.2018

Bei den Keglerinnen geht es mit unter lauter zu als auf einem Fußballplatz. Die Sportart wartet aber noch mit weiteren Besonderheiten auf. Der ganz normale Wahnsinn bei einem Landesligaspiel.

Von Sebastian Richly

„Luggi, luggi , ratzeputz“ – hallt es durch das Keglerheim in Pöttmes. Nein, hier ist keine Faschingsfeier im Gange, sondern es geht um den Sieg. Mit diesem Kegler-Ausruf quittiert das Publikum einen erfolgreichen Abräumer – sprich, wenn es der Kegler schafft, alle oder die restlichen Kegel abzuräumen. Bei der Partie in der Landesliga Süd zwischen den Frauen des KC Pöttmes und der MBB Sg Augsburg kommt das öfter vor. Fast im Halbminutentakt räumt eine der vier Keglerinnen, die gleichzeitig auf den Bahnen agieren, ab. Die rund 20 Zuschauer machen dementsprechend Stimmung.

Einer der nahezu jeden Schub per Ausruf kommentiert ist Werner Hammerl. Der Vorsitzende des KC Pöttmes ist wie bei jedem Heimspiel vor Ort. Obwohl es für seine Mannschaft gut läuft, ist er etwas enttäuscht. „Wir haben normalerweise mehr Zuschauer. Ich hatte doppelt so viele erwartet.“ Dann wäre es übrigens noch lauter. Denn bei den Keglern erhält nahezu jeder gute Schub lautstarke Beachtung. „Sexy“ oder „Sechse“ – ganz so leicht ist das nicht zu verstehen – gibt es bei den Pöttmesern für sechs Kegel und eine Sieben wird mit „klasse“ kommentiert. Bei der Acht gibt es beim KC Unterschiede zwischen den Geschlechtern. „Acht um – Chaka Bum...Dadararat“ – so oder so ähnlich heißt es bei den Frauen. Beim bestmöglichen Wurf, der Neun, herrscht dann wieder Einigkeit. „Sieben, acht, neun – Holz, Holz, Holz“ wird dann freudig angestimmt. Negative Kommentare gibt es kaum. Wenn ein Schub mal daneben geht, heißt es „Schuh abputzen, weiter gehts.“ Bei den Pöttmeser Zuschauer überwiegt an diesem Tag ohne hin das Positive.

Pöttmeser Keglerinnen auf dem Vormarsch

Denn von Beginn an ist der KC das bessere Team. Schon in den ersten beiden Duellen erspielen sich Ramona Horvath und Sonja Karmann einen Vorsprung an Holz, wie die Punkte beim Kegeln genannt werden. Allerdings steht es in den direkten Duellen 1:1 (siehe Infokasten). Die erfahrenen Ranka Reeg und Gisela Thulke halten den Vorsprung. In den abschließenden Duellen lassen Topspielerin Christine Hammerl (Lesen Sie ein Porträt über Pöttmes' Nummer eins), und die jüngste im Team Sabrina Boldt (20 Jahre) nichts mehr anbrennen. Boldt überrascht mit 514 Holz und gewinnt unerwartet ihr Duell. Nach einer Spielzeit von insgesamt drei Stunden fallen sich die Pöttmeserinnen in die Arme, bilden einen Kreis und jubeln lautstark. „Das soll den Teamgeist fördern“, erklärt Werner Hammerl. Der 63-Jährige fügt hinzu: „Früher gab es das nicht. Das haben sich die Mädels im Fernsehen bei den Profis abgeschaut, wie es beim Fußball auch gemacht wird.“ Apropos Fußball. Die Kicker des TSV Pöttmes spotteten vor ein paar Jahren über die Belastung beim Sportkegeln. Also luden die Kegler ihre Sportsfreunde ein. „Die Fußballer hatten am nächsten Tag alle Muskelkater“ erinnert sich Hammerl und fängt an zu lachen. „Beim Kegeln werden ganz andere Muskeln gebraucht. Das ist auch anstrengend und geht vor allem auf die Knie. Man muss bedenken, dass ein Spieler fast eine Stunde lang ohne größere Pause durchkegelt.“ Deshalb würden viele Kegler auch mit Bandagen spielen, um die Gelenke zu schonen, sagt Hammerl, der sich trotz des dritten Sieges in Folge ärgert: „Wir könnten Erster sein, wenn wir die ganze Saison vollzählig gewesen wären. Sobald aber ein oder zwei Spielerinnen ausfallen wird es schwer.“ Aktuell liegen die Pöttmeserinnen auf Rang vier, der Meisterschaftszug ist bei sechs Punkten Rückstand aber abgefahren. „Wir wollen Zweiter werden, das wäre eine schöne Sache“, gibt Hammerl das Ziel vor.

Dann stürzt sich Hammerl wieder ins Getümmel. Schließlich ist er nicht nur Vorsitzender, sondern auch Wirt des Keglerheims. Sowohl das Spielen als auch das Anfeuern machen durstig. Den ganz großen Lärm braucht aber auch der erfahrene Kegler nicht immer. „Eine Sieben kommt mittlerweile so oft vor. Von mir aus müsste man da nicht jedes mal rumschreien. Heute ist es ohnehin recht ruhig. Wenn die Partie Spitz auf Knopf steht, dann wird nur noch reingebrüllt.“ Seine Worte gehen fast unter, denn jetzt heißt es „Auf geht’s Pöttmes, auf geht’s!“

KC Pöttmes 1 - MBB-SG Augsburg 1 3081:2937 (6:2) Ramona Horvath (469 - 2:2-), Sonja Karmann (493 - 4:0), Gisela Thulke (518 - 3:1), Ranka Reeg (525 - 2:2-), Christine Hammerl (562 - 4:0), Sabrina Boldt (514 - 3:1).

Die Pöttmeser Keglerinnen siegten gegen MBB SG Augsburg. Gisela Thulke Bild: Sebastian Richly

Kegeln: Das sind die neuen Regeln

Anzahl der Schübe Vor vier Jahren wurde bei den Sportkeglern das sogenannte 120er-System eingeführt. Insgesamt 120 Mal greift ein Spieler zur Kugel statt zuvor 100 Schüben.

Bahnwechsel Beim alten System musste jeder Spieler auf zwei verschiedenen Bahnen (je 50 Schub) spielen. Nun sind die Sportler auf vier Bahnen unterwegs (je 30 Schub).

Modus Wie zuvor auch geht es beim Sportkegeln nicht nur darum, besonders viele Kegel zu schieben. Auf jeder Bahn geht es in den ersten 15 Schüben allein darum, so viele Kegel wie möglich zu treffen. Danach geht es ums Abräumen. Hier muss ein Spieler mit möglichst wenigen Kegeln abräumen. Je länger das dauert, desto weniger Punkte kann der Spieler potenziell erkegeln. Nach 15 Schüben ist es dann vorbei. Am Ende werden die Holzzahlen addiert.

Wertung Zuvor war am Ende eines Duells lediglich die Gesamtholzzahl einer Mannschaft von Bedeutung. Mittlerweile kegeln die Spieler in direkten Duellen um jeweils einen Punkt. Jede Bahn wird dabei separat gewertet. 4:0 bis 0:4 ist alles möglich. Beim Stand von 2:2 entscheidet derjenige das Duell für sich, der die bessere Holzzahl hat. Egal wie überlegen ein Spieler ist, am Ende gibt es immer nur einen Zähler. Am Ende gibt es für die Mannschaft mit mehr Holz zwei zusätzliche Mannschaftspunkte.

