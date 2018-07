Kein Sieger in der Gluthitze von Ecknach

vor 41 Min.

Immer wieder war am Freitag ein Fuß zu viel im Weg: Hier will Ecknachs Benedikt Huber (Mitte) dem Aindlinger Patrick Modes den Ball abknüpfen.

Offizielles Auftaktspiel lockt 721 zahlende Besucher an. Aindling muss nach Platzverweis über 30 Minuten lang in Unterzahl auskommen.

Von Johann Eibl

Die Zuschauer waren allesamt schweißgebadet und für die Akteure auf dem grünen Rasen war es beinahe eine Zumutung. Bei tropischen Temperaturen lieferten sich am Freitagabend die Fußballmannschaften des VfL Ecknach und des TSV Aindling ein packendes Duell in der Bezirksliga. Das 1:1 darf man als gerecht einstufen, wobei sämtliche Kicker, die zum Auftakt eingesetzt wurden, ein Extralob für den Einsatz unter diesen klimatischen Voraussetzungen verdienten.

Temperaturen von 30 Grad waren ein wenig zu heiß für den Fußball, sonst hätte die Zahl der Zuschauer wohl die Marke von 1000 geknackt. 721 zahlende Besucher – diese Bilanz war in jedem Fall beachtlich. Und sie bekamen eine Partie geboten, die als sehenswert zu bezeichnen ist. Vor dem Anstoß dieses offiziellen Eröffnungsspiels wurden die 16 Teams der Bezirksliga Nord einzeln vorgestellt. Und Spielleiter Reinhold Mießl erklärte: „Die Rahmenbedingungen drumherum sind gelungen.“

Ecknach verpasst Siegtreffer knapp

Im Aufgebot der Gäste fehlte Sven Wernberger; der Torhüter wird auf Grund seiner Ausbildung erst in zwei Wochen wieder zu einem Thema. Schnell zeigte sich, dass die Gäste die reifere Spielanlage an den Tag legten. In Führung ging freilich der VfL. Daniel Framberger befand sich in einer guten Schussposition, doch TSV-Keeper Florian Peischl war rechtzeitig weit aus dem Kasten gekommen. Die folgende Ecke eröffnete Michael Eibel, dem besten Mann am Platz, die Chance zum 1:0, die er mit einem Direktschuss auch nutzte. Eibel traf später ebenso die Latte wie Christoph Jung, der sich mit einem Freistoß versuchte. Dazwischen kam Aindling zum 1:1. Patrick Modes, stärkster TSV-Kicker, setzte sich geschickt durch, sein Zuspiel auf den langen Pfosten nutzte Lukas Ettner.

Aindling stellte um und brachte für Anton Schöttl mit Thomas Kubina einen echten Stürmer. Der zweite Durchgang bewegte sich nicht mehr auf dem gleich hohen Niveau wie zuvor. Lukas Wiedholz musste bei der überzeugend auftretend Schiedsrichterin antanzen: „Komm’ her, du weißt, was du bekommst.“ Dabei hielt sie die Gelbe und die Rote Karte bereits in der Hand. Nach dem Feldverweis gegen Wiedholz mussten die Gäste also über eine Halbzeit in Unterzahl auskommen. Das machten sie in überzeugender Weise, wenngleich sie am Ende beinahe das 2:1 durch Moritz Piller kassiert hätten. Es durfte daher nach der Partie darüber debattiert werden, ob das 1:1 nach einer fairen Auseinandersetzung in Ordnung ging.

VfL Ecknach Helfer, Elbl, Huber, Mühlberger, Glas, Grimm, Plesner, Framberger (90. + 2 Zakari), Eibel, Wagner (73. Piller), Jung (90. + 1 Jusczak).

TSV Aindling Peischl, Schöttl (46. Kubina), Stoll, Schön (63. Thiel), Jacobi, Woltmann, Burghart, Wiedholz, Ettner, Modes, Knauer.

Tore 1:0 Eibel (15.), 1:1 Ettner (24.) Schiedsrichterin Barbara Karmann (DJK Grimolzhausen-Sandizell) Zuschauer 721 zahlende Gelb-Rote Karte Wiedholz (Aindling/54./wiederholtes Foulspiel).

