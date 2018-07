Kicker messen sich in Petersdorf

14.07.2018

Fußball: Fünf Teams bei Gedächtnisturnier für Josef Hanslik

Das Josef-Hanslik-Gedächtnisturnier des SSV Alsmoos-Petersdorf findet am Wochenende statt.

Beim Fußballturnier am Samstag kämpfen fünf Mannschaften aus der Region um den Sieg. Mit dabei ist der gastgebende SSV, die DJK Stotzard, die DJK Gebenhofen, der SV Holzheim und die Sportfreunde Bachern. Gespielt wird zweimal 15 Minuten. Das Turnier beginnt um 12 Uhr. Am Sonntag stehen ab 11 Uhr Mitgliederehrungen auf dem Plan. An beiden Tagen werden die WM-Spiele gezeigt. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. (AN)

Spielplan

12 Uhr DJK Gebenhofen – SV Holzheim

12.35 Uhr SF Bachern – DJK Stotzard

13.10 Uhr Holzheim – Alsmoos-Petersdorf

13.45 Uhr Stotzard – Gebenhofen

14.20 Uhr Alsmoos-Petersdorf – Bachern

14.55 Uhr Holzhaiem – Stotzard

15.35 Uhr Alsm.-Petersdorf – Gebenhofen

16.10 Uhr Bachern – Holzheim

16.45 Uhr Stotzard – Alsmoos-Petersdorf

17.20 Uhr Gebenhofen – Bachern.

