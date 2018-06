30.06.2018

Kigele und Bichlmeier haben einen langen Atem Lokalsport

Martin Bichlmeier vom LCA lief in München auf Rang 67.

Läufer des LC Aichach waren beim Halbmarathon in München am Start. LCA auch beim Wertungslauf in Kasing erfolgreich

Beim Run MUC waren heuer 11000 Athleten in München über 21,1, zehn und fünf Kilometer am Start – und mittendrin vier Aktive des LC Aichach: Heidi Hagl, Birgit Haug, Martin Bichlmeier und Andreas Kigele. „Wenn schon München, dann richtig“, dachte sich das Quartett – alle vier liefen den Halbmarathon.

Schon als 55. von 3088 Männern traf Andreas Kigele ein, in starken 1:23:40 Stunden, mit einer sehr guten Zehn-Kilometer-Zwischenzeit von 39:47 Minuten (M30-Platz 18). In hervorragender Verfassung präsentierte sich auch Martin Bichlmeier: Er querte nach 1:24:39 Stunden den Zielkanal, als Gesamt-67. und drittbester M45-Läufer. Bei Kilometer zehn lief er Seit an Seit mit Kigele. Die beiden Frauen ließen sich ebenfalls von der Stimmung inspirieren. Birgit Haug kam nach 1:53:21 Stunden als Gesamt-363. und achtbeste W55-Läuferin. Heidi Hagl traf nach 1:54:02 Stunden ein – Platz 390 und W40-Rang 33.

Auch beim fünften Wertungslauf des Sport-In-Laufcups waren die LCA-Athleten erfolgreich und punkteten für die Cupwertung. Die 8500 Meter lange Strecke rund um den Kasinger Neuberg verlangte allen Läufern einiges ab. Doch die routinierte Aichacher Crew kam mit den Bedingungen gut zurecht: Michael Harlacher holte sich als Gesamt-Sechster die Toppunktzahl bei den M35-Herren mit einer Zeit von 30:03 Minuten. Erste Plätze in ihren Wertungsklassen konnten zudem Herta Bergmann (W65, 42:12 Minuten) und Leni Bauer (W70, 51:00) erringen. Rosi Jungbauer (W50, 41:34) und Gerhard Granvogl (M60, 41:24) liefen als Altersklassen-Vierte knapp am Stockerl vorbei. Auch Josef Ippy (34:36) war schnell unterwegs, nur fünf Altersklassenkollegen trafen vor ihm ein. (hok)

Themen Folgen