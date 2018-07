18.07.2018

Kim Cronauer reitet zum nächsten Erfolg Lokalsport

Bei den schwäbischen Dressurmeisterschaften in Schwabmünchen holt die Sportlerin der SG Mauerbach den Vizetitel

Ein erfolgreiches Wochenende, gespickt mit guten Plätzen und Siegerschleifen hat Kim Cronauer von der SG Reitanlage Untermauerbach hinter sich. In Schwabmünchen nahm die Dressurreiterin mit ihrem Pony Celina E an verschiedenen Prüfungen teil.

Immer angefeuert und unterstützt von Mutter Andrea ging die Nachwuchsreiterin der SG Mauerbach mit hervorragenden Bewertungen und Plätzen aus dem jeweiligen Prüfungszirkel heraus. Als Erstes absolvierte sie eine L*-Prüfung und erreicht dort mit der Wertnote 6,8 den vierten Platz. Es folgte eine Pony A Prüfung, hier war die Note 7,4 und ein zweiter Platz das Ergebnis. Als letzten Start am Samstag ging es dann in der schwierigsten Prüfung einer L **-Dressur schon auf sehr hohem Niveau zur Sache. Kim meisterte aber auch das und erhielt eine 6,5 und war damit 1. Reservesiegerin.

Motiviert ging es dann auch in Tag zwei. Erneut standen einige Wettbewerbe auf dem Programm. Cronauer erzielte weitere Höchstnoten, in der Prüfung Pony A ** ihre persönlich höchste Wertnote des Wochenendes mit 7,5. Belohnt wurde die 15-Jährige mit Platz drei in dieser Kategorie. Die Krönung des Tages war dann die Teilnahme an der Pony L* -Klasse. Hier ging das junge Reittalent der SG Mauerbach mit 7,4 Punkten vom Platz, nicht ohne vorher mit der goldenen Siegerschleife eine Ehrenrunde gedreht zu haben. Da die gerittenen A- und A**-Prüfungen im Klassement zusammen gewertet werden, bedeutete das für Kim Cronauer und ihre Ponystute Celina E den ersten Platz und den Titel der schwäbische Vizemeisterin. Der Reitstall Untermauerbach und alle Reitkolleginnen gratulierten. (AN)

