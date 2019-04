vor 36 Min.

Klingen darf endlich wieder jubeln

Wanderfreunde schaffen in Überzahl einen späten Befreiungsschlag gegen Inchenhofen. Dasing marschiert Richtung Titel.

Von Reinhold Rummel

An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Aichach erledigte das Führungstrio TSV Dasing, SC Mühlried und FC Gundelsdorf seine Heimaufgaben. Der FCG bezwang den FC Affing II mit 5:0, der SC Mühlried schlug den TSV Kühbach mit 2:1 und Tabellenführer Dasing setzte sich mit 2:0 gegen die DJK Stotzard durch.

„Unser Auftreten ist klar verbesserungsfähig“, so TSV-Coach Jürgen Schmid, dem zwar das Resultat gefiel, „aber nicht unser Spiel“. Zum einen wirkte sich der frühe Führungstreffer durch Stefan Baumüller nach einem von Marco Ruppenstein getretenen Eckball nicht förderlich aus. Vielmehr agierten die Platzherren zu überheblich im Aufbau und kamen angesichts der konsequenten Spielweise der Seizmair-Truppe nicht richtig in Schwung. Als Baumüller Gästespieler Christian Braun im Laufduell im Strafraum leicht am Trikot zupfte, forderten die Gäste vehement, aber vergeblich Strafstoß. Florian Higl scheiterte zunächst nach einer Einzelaktion an Torhüter Johannes Kistler, den Nachschuss drückte Kaan Ayyildiz zum 2:0 über die Torlinie.

„Es war ein Sieg des Willens“, freute sich SVR-Coach Dominik Koch. Für ihn war es erneut ein Spiel, „mit dem ich mich wenig anfreunden kann“. Nach gefühlt 15 Eckbällen, die nichts einbrachten, war es der soeben eingewechselte Benjamin Bräuhauser, der einen Flugball von Michael Meisetschläger zum Siegtreffer per Kopf ins Gästetor wuchtete. Ried tat sich gegen Gebenhofen-Anwalting über weite Strecken sehr schwer. Für die Gäste ist die Pleite fatal, denn die Aumiller-Elf rutschte auf einen Abstiegsplatz.

Tor 1:0 Bräuhauser (84.) Zuschauer 80.

Tore 1:0 Flicker (34.), 2:0 Höß (62.), 3:0 Flicker (76.), 3:1 Halici (83.), 4:1 Kling (89.) Rot Russo (34., SVS) Zuschauer 180.

Klingen – TSV Inchenhofen 3:2

Völlig entspannt berichtete Andreas Jäger vom Last-Minute-Sieg des Tabellenletzten: „Einfach super, dass wir dieses Spiel noch gezogen haben.“ Maximilian Heilgemeier erzielte die schnelle Führung. Aber Routinier Frank Lasnig, der während der letzten Woche beim Skilaufen Kraft getankt hatte, versenkte einen Freistoß zum 1:1. Dann schickte Schiedsrichter Sponer Inchenhofens Übeltäter Florian Mayer mit der Ampelkarte frühzeitig vom Feld. Binnen drei Minuten agierte der Gästespieler zu robust und handelte sich zweimal Gelb ein – Feldverweis. Sebastian Frey traf zur 2:1-Pausenführung, die Manuel Schrittenlocher nach 70 Minuten neutralisierte. Klingen hatte aber einmal mehr Lasnig. Dessen Freistoß in der Schlussminute wurde zunächst geblockt, dann aber setzte sich der 50-Jährige gegen drei Leahader im Strafraum durch, seinen Querpass drückte Peter Rösele zum 3:2 über die Torlinie.

Tore 0:1 Heilgemeier (11.), 1:1 Lasnig (16.), 2:1 Frey (31.), 2:2 Schrittenlocher (70.), 3:2 Rösele (90.) Gelb-Rot Mayer (17.) Zuschauer 100.

Mühlried – TSV Kühbach 2:1

„Wir sind einfach froh, dass wir dieses Heimspiel zu unseren Gunsten entscheiden konnten“, schnaufte SCM-Betreuer Daniel Rapatzki kräftig durch. Dabei verteilten die Gäste beim Führungstreffer großzügig Geschenke. Torhüter Wollesack versprang der Ball. Torjäger Marco Rechenauer schob ihn zur Führung ins leere Tor. Stefan Stohl unterlief im eigenen Strafraum ein Foulspiel, den Strafstoß verwandelte Gästespielertrainer Christian Seidel zum 1:1-Pausenstand. Und kurz danach vereitelte SCM-Torhüter Patrick Großhauser sogar die Kühbacher Führung, als er einen Schuss von Simon Erhard aus kurzer Distanz abwehrte. Ebenso stark parierte Torhüter Wollesack, als Rechenauer draufhielt. „Das war schon Wahnsinn, diesen Schuss noch zu halten“, begeisterte sich Rapatzki, der fünf Minuten vor dem Schlusspfiff doch noch den Siegtreffer notieren konnte. Holzapfel bediente Torjäger Rechenauer, der zum 2:1-Heimsieg vollendete.

Tore 1:0 Rechenauer (33.), 1:1 Seidel (45.), 2:1 Rechenauer (85.) Zuschauer 120.

Gundelsdorf – FC Affing II 5:0

Der Gundelsdorfer Abteilungsleiter Franz Haider war begeistert, wie stark die Heimelf im Derby aufspielte: „Wir waren von Beginn an hoch überlegen und haben diesmal alles klar gemacht.“ Bereits nach zwei Minuten fälschte Fabian Fehrer einen Schuss von Dennis Kucharczy zur 1:0-Führung ab. Nach einem Eckball von Andreas Kröpfl erhöhte Fabian Forster auf 2:0 und Daniel Riederle hatte keine Mühe, eine Freistoßvorlage von Kröpfl zum 3:0-Pausenstand ins Tor zu befördern. Fabian Forster wurde von Armin Seibold freigespielt und erhöhte auf 4:0. Den Endstand markierte Winterneuzugang Philipe Lameira auf Zuspiel von Daniel Riederle. Affing musste wegen zahlreicher Verletzungen die Partie mit nur neun Mann beenden.

Tore 1:0 Fehrer (2./Eigentor), 2:0 Forster (28.), 3:0 Riederle (33.), 4:0 Forster (48.), 5:0 Lameira (65.) Zuschauer 80.

Wie umgewandelt gegenüber dem Auftritt eine Woche zuvor präsentierte sich der Gast aus Oberbernbach in Wulfertshausen. Allen voran Torjäger Fadel Afoda. Binnen sieben Minuten erzielte er zwei Treffer. Und auch für das 3:0 nach knapp einer Stunde zeichnete er verantwortlich. Youngster Felix Homola erhöhte auf 4:0, ehe die enttäuschenden Platzherren durch Fabian Weihers verkürzten.

Tore 0:1 Afoda (32.), 0:2 Afoda (39.), 0:3 Afoda (58.), 0:4 Homola (66.), 1:4 Weihers (82.) Zuschauer 50.

