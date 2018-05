04:11 Uhr

Klingen jubelt spät Lokalsport

Die Wanderfreunde lagen sich in den Armen nach dem späten 1:1 in Ried. Hier herzt Vorbereiter Frank Lasnig den Torschützen Jonas Altmann. Klingen bleibt somit über dem Strich, während der SV Schlusslicht bleibt.

Wanderfreunde holen Zähler in Ried. Die letzten sechs der Tabelle punkten allesamt, was für den abschließenden Spieltag alles offenlässt. Friedberger Machtdemonstration.

Von Reinhold Rummel

Meister TSV Friedberg deklassierte im Spitzenspiel Verfolger Dasing. Im Keller punkteten alle Teams, wodurch der Abstiegskampf weiter offen ist.

TSV Dasing – TSV Friedberg 0:7

Eine peinliche 0:7-Klatschte holte sich der TSV Dasing auf der heimischen Sportanlage gegen Meister TSV Friedberg ab. „Ohne Zweikämpfe und vernünftigen Spielaufbau geht man auch in dieser Höhe dann unter“ war TSV-Coach Jürgen Schmid zerknirscht.

Tore 0:1 Bülles (19.) 0:2 Boser (31.) 0:3 Mladenovic (37.) 0:4 Müller (45.) 0:5 Enderle (67.) 0:6 Enderle (70.) 0:7 Franz (90.) Zuschauer 120

Inchenhofen– Oberbernbach 0:5

Völlig verdient entführt der SCO die Punkte aus Leahad. „Noch dazu kommt, dass man an manchen Tagen ewig spielen könnte und das Tor trotzdem nicht treffen würde“, so ein bedienter TSV-Abteilungsleiter Oliver Oberndorfer. Zu Beginn verlief die Partie ausgeglichen. Der SCO war allerdings eiskalt in seiner Chancenverwertung.

Tore 0:1 Güner (33.) 0:2 List (37.) 0:3 Kratzenberger (50.) 0:4 Subasi (77.) 0:5 Afoda (88.) Zuschauer 100

Gundelsdorf– Sielenbach 1:1

Der wichtige Auswärtserfolg war dem TSV Sielenbach nicht gegönnt. Bis zur letzten Spielminute führte man in einer überlegen geführten Partie durch den Treffer von Maximilian Hofner, der mit einem Drehschuss traf. Simon Wagner (52.) und Georg Schweiger (78.) hatten dann mit zwei Aluminium-Krachern Pech, um den zweiten Treffer nachzulegen. Dann kam die Schlussminute, und ausgerechnet Hofner fuhr dabei Ali Ay in die Beine – Strafstoß. Den Foulelfmeter verwandelte Fabian Forster.

Tore 0:1 Hofner (36.) 1:1 Forster (90.) Zuschauer 70

BC Aresing – Gebenhofen 2:2

Gebenhofen führte durch zwei Treffer von Philip Bachmeir. Nach dem Wechsel agierte Aresing agiler. Johannes Huber zimmerte aus 25 Metern zum Anschlusstreffer ins Gästetor. Und dann war Andreas Zeitlmair zur Stelle und schob den Flankenball zum 2:2 ein. Zuvor traf der Aufsteiger den Pfosten.

Tore 0:1 0:2 Bachmeir (20./44.) 1:1 Huber (56.) 2:2 Zeitlmair (78.) Gelb-Rot Müller (84./BCA) Zuschauer 80

FCAffing II – TSV Kühbach 3:3

Von einem verschenkten Heimsieg berichtete Markus Berchtenbreiter. „Wir sind in der entscheidenden Phase unkonzentriert und leisten uns überhastete Abspielfehler.“ Sebastian Ströhl erzielte per Kopf die Führung. Dann aber kam der Gast durch Jonas Erhard zum Ausgleich. Unmittelbar nach dem Wechsel brachte Fabian Hauck Kühbach in Front. Berchtenbreiter bescheinigte dann der Heimelf eine gute Moral, die dann zu zwei weiteren Treffern durch Timo Schubach und Tobias Riedel führten. „Dann haben wir aber den vierten nicht nachgelegt“, trauerte Berchtenbreiter den vergebenen Möglichkeiten nach. Kühbach nutzte dann einen schnell ausgeführten Freistoß zum Ausgleich.

Tore 1.0 Ströhl (5.) 1:1 Erhard (38.) 1:2 Hauck (38.) 2:2 Schubach (59.) 3:2 Riedel (64.) 3:3 Durgun (73.) Zuschauer 90

SCMühlried – DJK Stotzard 2:2

Keinen Sieger sah die sommerlich geführte Heimpartie des SC Mühlried. „Man hat deutlich gemerkt, dass es um nichts mehr ging“ so SCM-Berichterstatter Daniel Rapatzke. Der Ausgleich der Gäste fiel erst spät.

Tore 0:1 Schwegler (3.) 1:1 Rechenauer (18.) 1:2 Jocham (57.) 2:2 Braun (86.) Zuschauer 40

SV Ried – WF Klingen 1:1

Kopfschüttelnd standen sich Rieds Michael Meisetschläger und Klingens Frank Lasnig gegenüber. Während Lasnig über das gesamte Gesicht ein breites Lächeln hatte, war Meisetschläger einmal mehr enttäuscht, „wie wir unsere besten Chancen versieben“. Er hatte nicht unrecht mit der Feststellung, „dass wir mehrmals den zweiten Treffer hätten nachlegen können“. Zum einen standen sich die Rieder wie im gesamten Saisonverlauf selbst im Wege und zielten überhastet am Tor vorbei, oder sie scheiterten am aufmerksamen Wanderfreunde-Keeper Johannes Jäger. „Das ist schon bitter, denn nun haben wir erneut eine große Chance liegen gelassen“, so ein fast frustrierter Rieder Coach. Urlaub-Rückkehrer Dominik Koch hatte dabei nach nur fünf Minuten für die beruhigende Führung gesorgt. Klingen war geschockt, ließ dann aber keinen Treffer mehr zu. Nach dem Wechsel behielten die Wanderfreunde den Überblick bei den Kontern der Heimelf und leiteten dann mit dem letzten Angriff den wichtigen Auswärtspunkt ein. Routinier Frank Lasnig lupfte das Spielgerät, das ihm schon fast über den Schlappen rutschte, in den Rücken der Rieder Abwehr. Jonas Altmann entwischte der Abwehrreihe und drückte den Ball an Torhüter Simon Helfer über die Torlinie.

Tore 1:0 Koch (5.) 1:1 J. Altmann (90.) Zuschauer 100

