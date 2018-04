vor 60 Min.

Klingen leistet heftigen Widerstand Lokalsport

Dennoch unterliegen die Wanderfreunde dem TSV Friedberg mit 2:4. TSV Kühbach feiert beim 4:1-Erfolg über die DJK Stotzard einen vierfachen Torschützen.

Von Reinhold Rummel

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach: Der TSV Inchenhofen und TSV Dasing trennten sich 1:1. Dagegen konnte der TSV Friedberg mit einem 4:2-Erfolg in Klingen den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren.

WF Klingen – TSV Friedberg 2:4

Der Tabellenletzte machte es dem Aufstiegsaspiranten aus Friedberg nicht einfach. „Wir haben uns hervorragend verkauft und bestens aus der Affäre gezogen“, so Klingens Pressesprecher Jochen Mangold. „Letztlich konnten wir aber den gefährlichen Torjäger Pietruska nicht ausschalten.“ Den Führungstreffer von Marcel Pietruska auf Zuspiel von Peter Müller glich Fabian Altmann nach einem Einwurf von Peter Rösele aus. Dann erzielte Rösele auf Pass von Matthias Brugger sogar die Führung für die Wanderfreunde. Nun drehte Friedberg auf. Frank Lasnig scheiterte mit einem Befreiungsschlag an Pietruska, der zum 2:2 einschob. Pietruska brachte mit einem Distanzschuss Friedberg auf die Siegesstraße, Valentin Enderle schlug auf Zuspiel von Simon Winter ebenfalls zu.

Tore 0:1 Pietruska (19.), 1:1 Altmann (44.), 2:1 Rösele (46.), 2:2 Pietruska (58.), 2:3 Pietruska (73.), 2:4 Enderle (82.) Zuschauer 80.

TSV Inchenhofen – Dasing 1:1

Die Gäste hatten in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel, die Hausherren waren stets torgefährlich. Marco Schnürer hätte in der 15. Minute für die Leahada treffen können, aber Torhüter Greppmair reagierte stark. Fünf Minuten später hatte Jörg Marquart Pech, als ihm der Ball versprang. Auch der sehr agile Jonathan Rettig sorgte auf der linken defensiven Inchenhofener Seite ständig für Unruhe. Die 1:0-Führung für die Heimelf erzielte TSV-Spielertrainer Arthur Vogel aus 18 Metern. Im zweiten Durchgang zeigten die Dasinger die bessere Ausdauer. Den Lohn dafür ernteten sie, als David Schmid einen Freistoß verwertete. Dasing hätte mit einem Freistoß durch Marco Ruppenstein, der an der Latte landete, der glückliche Sieger sein können. Die Gastgeber agierten spielerisch über weite Strecken auf Augenhöhe.

Tore 1:0 Vogel (28.), 1:1 David Schmid (71.) Zuschauer 120.

TSV Kühbach – DJK Stotzard 4:1

Hochzufrieden zeigte sich TSV-Pressesprecher Kerscher: „Diesen Erfolg hat sich das Team redlich erarbeitet.“ Zudem schwärmte er vom starken Auftritt des Youngsters Jonas Erhard. Der Kühbacher Nachwuchsstürmer war für den klaren Heimerfolg im Alleingang verantwortlich – alle vier Treffer der Platzherren gingen auf das Konto des jungen Sturmtalents. Nach einem Freistoß von Hannes Klein traf Erhard zur Führung. Und als er von Spielertrainer Cantürk steil geschickt wurde, schloss er nach einem Sprint zur 2:0-Pausenführung trocken links unten im Gästetor ab. Nach dem Wechsel war er am Fünfmeterraum zur Stelle. Danach traf Manuel März mit einem Distanzschuss zum 1:3, ehe wiederum Erhard auf Pass von Volkan Cantürk erfolgreich war.

Tore 1:0 J. Erhard (16.), 2:0 J. Erhard (37.), 3:0 J. Erhard (49.), 3:1 März (54.), 4:1 J. Erhard (85.) Zuschauer 150.

Oberbernbach – Sielenbach 1:1

Mit einem trockenen Humor umschrieb SCO-Abteilungsleiter Erasmus Großmann die sehr dürftige Partie: „Wir haben uns vor dem Spiel auf wenig Geschwindigkeit auf beiden Seiten abgesprochen.“ Tuncar Cayoglu bediente Spielertrainer Aydin Güner, der flach den Ball an Torhüter Michael Kettner vorbeischob. Dann war Kettner zweimal zur Stelle, als Fadel Afoda und Güner abzogen. „Da haben wir es versäumt, nachzulegen“, klagte Großmann. Sielenbach wagte sich in die gefährliche Zone. Martin Lechner servierte für Thomas Neumeyr, der zum 1:1-Endstand traf. Pech hatte Afoda mit einem Pfostenkracher und Güner scheiterte zweimal an Torhüter Kettner.

Tore 1:0 Güner (55.), 1:1 Neumeyr (72.) Zuschauer 50.

SC Mühlried – Gebenhofen 1:1

Von einer kuriosen Situation berichtete SCM-Fußballchef Harald Reisner. 20 Minuten vor dem Ende drosch Manuel Bichler die Kugel an die Latte und den zurückspringenden Ball schob Stefan Wittkopf über die Linie. Schiedsrichter Matthias Ludacka entschied zunächst auf Tor, aber nach heftigem Einwand von Gästetorhüter Daniel Thomalla annullierte er es wieder. „Das war schon sehr haarsträubend“, war Reisner kaum zu beruhigen, „denn der Ball soll vom hinteren Torgestänge zurückgesprungen sein.“ Die Heimelf konnte das Fehlen vom erkrankten Marco Rechenauer nicht kompensieren. Die Führung von Spielertrainer Plamen Nikolov egalisierte Thomas Schaich.

Tore 1:0 Nikolov (44.), 1:1 Schaich (55.) Zuschauer 120.

FCAffing II – FC Gundelsdorf 0:1

„Das war heute ein ganz grausames Spiel“, war FCA-Coach Philipp Pistauer mächtig bedient. Dass der einzige Treffer aus einem Eigentor resultierte, passte in das Affinger Bild. Patrick Mair versuchte sich mit einem hohen Flugball in den Affinger Strafraum. Dort sprang Elias Stockinger hoch und war erfolgreich.

Tor 0:1 Stockinger (52.) Zuschauer 70.

SVRied – BC Aresing 1:2

Tore 1:0 Meisetschläger (20.), 1:1 Schruf (49.), 1:2 Müller (90.) Gelb-Rot Janelt (78.), Meisetschläger (83., beide Ried) Zuschauer 80.

