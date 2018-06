10:53 Uhr

Klingen will oben bleiben Lokalsport

Wanderfreunde kämpfen am Sonntag in Kühbach um den Klassenerhalt. Weilach kommt mit Rückenwind.

Mit fünf Punkten stand Klingen zur Winterpause abgeschlagen am Tabellenende der Kreisklasse Aichach. Dass die Wanderfreunde am Sonntag in Kühbach in der Relegation gegen den TSV Weilach (Anpfiff 15 Uhr) noch die Chance auf den Klassenerhalt haben, hätte Anfang des Jahres kaum jemand geglaubt. Einer war sich aber sicher, dass die Rettung noch möglich ist – Spielertrainer Frank Lasnig.

„Ansonsten hätte ich die Aufgabe nicht angenommen. Mir war klar, dass wir das schaffen können“, so der 49-Jährige, der Anfang des Jahres zu den Wanderfreunden kam. Allerdings wäre sogar noch mehr als die Relegation drin gewesen. „Wir hatten es in der eigenen Hand, aber jetzt ist es nun einmal so gekommen und wir haben eine 50:50-Chance auf den Klassenverbleib.“ Die Enttäuschung hielt sich laut Lasnig nach der 2:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Mühlried auch in Grenzen. „Das ist kein Beinbruch. Viele haben uns schon abgeschrieben, weshalb wir uns auf das Spiel freuen. Es werden sicher viele Zuschauer da sein“, so Lasnig, der in seiner Karriere schon das ein oder andere Entscheidungsspiel absolviert hat. Für viele seiner jungen Schützlinge ist die Relegation dagegen Neuland. „Wir haben keinen Druck. Die Jungs sollen ganz locker in dieses Spiel gehen. Die Anspannung wird von alleine kommen, weshalb wir aber nichts Besonderes aus der Partie machen und auch nicht unser Spiel umstellen werden.“

Bleibt Frank Lasnig Trainer in Klingen?

Den Gegner hat Lasnig nicht extra beobachtet, allerdings weiß er, was auf ihn und sein Team zukommt. „Weilach ist eine gute Mannschaft und ist nicht umsonst Vizemeister der A-Klasse geworden. Ihre Stärken liegen ganz klar in der Offensive“, so der Routinier, der selbst schon einige Mal gegen Weilach gespielt hat. Der TSV verpasste nur aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit dem SV Wulfertshausen den Titel. Wäre es nach dem Torverhältnis gegangen, hätte Weilach die Meisterschaft und den Aufstieg bejubelt. 89:26 lautet die Torbilanz. Besonders acht geben müssen die Wanderfreunde auf Torschützenkönig Roland Appel, der ganze 28 Mal einnetzte. Eine Sonderbewachung wird es aber auch für ihn nicht geben. „Weilach hat nicht nur Appel, sondern insgesamt eine starke Offensive. Wir müssen einfach unsere Fehler minimieren und dürfen ihnen nicht so viele Räume anbieten. Auch wir haben ein paar gute Fußballer, am Ende kommt es auf die Tagesform an“, schätzt Lasnig die Ausgangslage ein.

Erschwert wird die Aufgabe durch den Lauf des Gegners. Gerade im Saisonendspurt zeigte sich Weilach stark und hätte den SVW beinahe noch angefangen. Seit Ende März ist das Team von Spielertrainer Philipp Gadletz ungeschlagen und gab in diesem Zeitraum nur vier Punkte ab. „Angst“ hat Frank Lasnig aber dennoch nicht. Der Klingener Spielertrainer kann auf den Kader der vergangenen Wochen zurückgreifen. „Meines Wissens sind alle an Bord.“ Lasnig könnte seine Mission in Klingen mit dem Klassenerhalt abschließen. Ob er auch in der kommenden Saison die Kommandos gibt, verrät er noch nicht. „Das ist nicht wichtig, sondern die Mannschaft ist wichtig.“ Selbst bei einer Niederlage wäre Lasnig stolz auf sein Team: „Das wäre kein Weltuntergang. Die Jungs haben Tolles geleistet. Wenn es dann nicht reichen sollte, ist es halt so.“

