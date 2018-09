01.10.2018

Knapper Sieg führt an die Spitze Lokalsport

Tobias Mustafa (rotes Trikot) trat für die Staffel des TSV Aichach im Schwergewicht an. Nach dem Sieg über den TSV Diedorf stehen die Aichacher jetzt an der Tabellenspitze der Landesliga. <b>Foto: Peter Thurner</b>

Obwohl der TSV Aichach nicht alle Gewichtsklassen besetzen kann, besiegt die Staffel im Lokalderby die Gäste aus Diedorf mit 22:19 und übernimmt damit die Führung

Aichach Eine herausragende Leistung brachten die Aichacher Ringer an diesem Samstag auf die Matte. Ein knapper 22:19-Heimsieg gegen den TSV Diedorf bringt die Wittelsbacher an die Spitze der Landesliga Süd. Der bisherige Spitzenreiter SC Anger II unterlag auswärts gegen den SV Untergriesbach II. Diedorf reiste mit einem kompletten Kader an und erhoffte sich wohl einen Sieg. Obwohl acht Punkte an diesem Abend von Haus aus an die Gäste gingen, da eine Gewichtsklasse vom TSV unbesetzt war, blieben die Punkte in Aichach. Im Lokalderby kochten die Emotionen manchmal hoch, doch die Fairness kam auf und neben der Matte nicht zu kurz. Man kehrte nach dem Kampf noch gemeinsam ein.

57 Kilo Obaidullah Besmella zeigt sich in gewohnter Stärke und ließ den jugendlichen Diedorfer Niklas Butzki nicht zum Zug kommen. Im Freistil drehte Besmella ihn nach einem Beinangriff zur vorzeitigen technischen Überlegenheit durch. Im Greco folgte dieselbe Geschichte mit zwei Suplessen als Auftakt.

130 Kilo Das Aichacher Schwergewicht Tobias Mustafa holte einen Rückstand gegen Besher Baranbou im Freistil durch einen Armzug auf. Mustafa lag sogar über lange Zeit im Vorteil, bis in der 6. Minute nach viel taktischem Standkampf noch ein Angriff des Diedorfers durchging. Im Greco traf Mustafa dann auf Andre Weber, den er ebenfalls über die volle Kampfzeit beschäftigen musste. Der knappe Punktsieg bei einem 1:1-Endstand war härter erkämpft, als es das Ergebnis vermuten lässt.

61 Kilo Aichach war nicht in allen Gewichtsklassen besetzt. Noah Rohde räumte deshalb in beiden Stilarten den Sieg kampflos ab.

98 Kilo Ibrahim Er (Greco) und Besher Baranbou (Freistil) waren dem Wittelsbacher Matthäus Gschwendtner körperlich überlegen. Dieser ging durch einen Kopfzug beziehungsweise einen Doppelbeinangriff tusch.

66 Kilo Der Punktestand von 13:14 zwischen dem Aichacher Felix Boussad und seinem Kontrahenten Roland Rehm gibt bereits einen Hinweis darauf, wie knapp und energiegeladen diese Begegnung im Freistil vonstatten ging. Beide Kämpfer waren mit allen Wassern gewaschen und konterten sich jeweils mehrmals innerhalb derselben Aktion aus. Schließlich fiel Felix Boussad doch noch in einen Axelwurf und konnte den Rückstand selbst durch drei weitere Beinangriffe nicht mehr ausgleichen. Im Greco lieferte sich sein Bruder Thomas Boussad einen nicht minder spannenden Kampf. Er zermürbte den Diedorfer über die vollen sechs Minuten und brach ihm mit seinem stabilen Stand den Kampfgeist. Am Ende brachte er Rehm nochmals in die Bodenlage, als er bereits als aktiverer Ringer die Führung hatte.

86 Kilo Eine Überraschung und sein erster Sieg in der Männermannschaft gelang dem Aichacher Nachwuchsringer Dawid Walecki gegen Thomas Wetzel im Freistil. Nach nur zwei Minuten brachte Walecki seinen Gegner mit einem Armdurchzug in der Bodenlage auf die Schultern. Im Greco ging an seiner Stelle Sebastian Ziegler für Aichach auf die Matte. Er blieb über lange Strecken aktiver, versuchte mehr und war konzentrierter bei der Sache. Nur einmal musste er eine Vierer-Wertung durch einen Standwurf abgeben, was dann am Ende auch der Grund für eine sehr knappe 4:5- Punktniederlage war.

75 Kilo Moritz Oberhauser konnte sich gegen den Jugendlichen Erik Lenhardt aus Diedorf mit zwei Schultersiegen durchsetzten. Ausgehend von der Bodenlage beendete er die Kämpfe im Greco mit einem Hammerlock und im Freistil mit einer Zange und brachte den Sieg unter Dach und Fach. (mofi)

Themen Folgen