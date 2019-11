vor 31 Min.

Körperverletzung?: Ermittlungen nach Foulspiel gehen weiter

in Foul in der Partie zwischen der Türkenelf Schrobenhausen und dem SV Hörzhausen Anfang November bewegte nun auch das Sportgericht.

Nach der schweren Verletzung von Hörzhausens Matthias Rupp steht die Strafe für den Türkenelf-Spieler fest. Im Nachholspiel wäre der Rotsünder spielberechtigt.

Ein Foul in der Partie zwischen der Türkenelf Schrobenhausen und dem SV Hörzhausen Anfang November bewegte nun auch das Sportgericht. Was war passiert? Gäste-Torjäger Matthias Rupp wurde in der 25. Spielminute beim Spielstand von 0:1 von einem Schrobenhauser Spieler gefoult und verletzte sich dabei schwer. Der 24-Jährige erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch. Das Spiel wurde auf Wunsch des SVH daraufhin von Schiedsrichter Maxi Wanner (WF Klingen) abgebrochen und der verletzte Rupp in ein Krankenhaus gebracht und noch am selben Tag operiert. Der Schrobenhauser Spieler erhielt die Rote Karte. Das Sportgericht fällte nun ein Urteil.

Schrobenhausener Rotsünder im Nachholspiel wieder einsatzfähig

Der Türkenelf-Spieler wurde bis zum 29. Dezember gesperrt. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro ausgesprochen. Derzeit ermittelt die Polizei Schrobenhausen wegen Körperverletzung gegen den Spieler des FC Türkenelf Schrobenhausen. Von Hörzhauser Seite wurde Anzeige erstattet, weil sich nach deren Ansicht die Szene weit ab vom Spielgeschehen ereignet hatte und der Täter die Verletzung vorsätzlich in Kauf genommen haben soll. Noch dauern die Ermittlungen an. Seit Wochen werden Zuschauer und Spieler sowie der Schiedsrichter vernommen. Derweil steht ein Nachholtermin für das Spiel fest – 15. März. Der Rotsünder wäre dann wieder spielberechtigt. (sry-)

