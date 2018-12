07.12.2018

Konrad wechselt nach Augsburg

14-Jährige bestreitet in Fürth letzten Wettkampf für die LG Aichach-Rehling. Fabian Schäffler hat noch Luft nach oben

Für viele Leichtathleten stand nun der letzte Wettkampf des Jahres an. Beim traditionsreichen Sprintcup in Fürth gingen Johanna Konrad und Fabian Schäffler von der LG Aichach-Rehling an den Start.

Johanna Konrad erreichte mit 8,87 Sekunden über 60 Meter und 3,94 Sekunden über 30 Meter fliegend, das heißt per Lauf durch zwei Lichtschranken mit maximaler Vorbeschleunigung, insgesamt Platz 52 im Sprint-Zweikampf der U16. Damit lag sie trotz krankheitsbedingter Pause in der Woche in ihrem Leistungsbereich, auch wenn sie gerne etwas schneller gelaufen wäre. Für Konrad war es der letzte Wettkampf im Trikot der LG Aichach-Rehling. Sie wechselt zur LG Augsburg.

Für ihren ehemaligen Teamkollegen Fabian Schäffler war in Fürth der erste Wettkampf für sein neues Team, den MTV Ingolstadt. Der Rapperzeller wechselte kürzlich zu den Oberbayern (wir berichteten). Der Student brauchte am Ende 7,55 Sekunden über 60 Meter und 3,23 Sekunden über 30 Meter. Hinzu kamen 1:29,53 Minuten über 600 Meter und 17,68 Sekunden über 150 Meter. „Gerade über die Kurzstrecken bin ich etwas enttäuscht“, so Schäffler. „Über 600 Meter war es solide, ein bisschen höher einzuordnen als vor zwei Jahren.“ Immerhin feierte Schäffler damals im Anschluss den erfolgreichsten Sommer seiner Karriere. „Ich nehme einige wichtige Erkenntnisse mit.“ (AN)

