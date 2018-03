Kracher-Duell in luftigen Höhen

vor 43 Min.

Pöttmes trifft mit Neu-Coach Mariusz Suszko auf Affing. Die Trainer kennen sich gut, doch am Sonntag gibt es keine Freunde.

Von Sebastian Richly

Der Endspurt hat begonnen. Noch zehn Spieltage stehen für die Fußballer der Kreisliga Ost auf dem Programm. Am Sonntag geht die Punktrunde offiziell wieder los. Und gleich der erste Spieltag 2018 bietet einen Kracher aus. Der Tabellendritte TSV Pöttmes empfängt den Zweiten FC Affing.

Mit Spannung wird das Duell der Topteams erwartet, auch weil sich die Trainer auf beiden Seiten gut kennen. Pöttmeser neuer Spielertrainer Mariusz Suszko hat mit den Affinger Coaches Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh in Rain gemeinsam gekickt. „Wir sind befreundet und haben auch regelmäßig Kontakt“, so Suszko, der aber gleichzeitig betont. „Am Sonntag gibt es aber keine Freunde.“ Denn der 31-Jährige hat viel vor. „Wir haben richtig Bock, dass es endlich losgeht und dann gleich so ein wichtiges Spiel.“ Mit Vorbereitung war der neue Coach sehr zufrieden. „Wir sind gewappnet und heiß auf die Punktrunde.“ Auch die Neuzugänge hätten sich gut integriert. „Wir wurden alle sehr gut aufgenommen und sind gerüstet für die verbleibenden Spiele.“ Will der TSV aufsteigen, dann sollte gegen Affing am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) aber möglichst ein Sieg her. Das ist auch das Ziel von Suszko: „Wir haben sie beobachtet. Eine starke Mannschaft, die das Spiel machen will und vor allem über außen sehr gefährlich ist. Aber darauf sind wir vorbereitet.“

Mit Serge Yohoua, Eduard Keil und Gheorghe Geanta und Suszko selbst hat Pöttmes im Winter viel Qualität hinzugewonnen. Dennoch setzt der Coach auch auf andere Tugenden: „Unsere zweifelfrei vorhandene Qualität nützt uns nichts, wenn wir nicht mit Leidenschaft dagegenhalten. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und erst einmal Selbstvertrauen bekommen. Alles Weitere kommt dann von allein.“ Im Hinspiel siegte Pöttmes mit 3:1. Überhaupt ist der TSV ein bisschen der Angstgegner des FC Affing. In der vergangenen Saison gab es zwei Punkteteilungen, die den Affingern am Ende den Aufstieg kosteten. Den hat Spieltrainer Tobias Jorsch aber nach wie vor fest im Blick: „Klar wollen wir hoch. Aber der Druck liegt nicht bei uns. Pöttmes muss gewinnen. Das wollen wir auch, aber mit einem Punkt könnten wir auch leben.“

Pöttmes vs. Affing: So will Jorsch die Aufgabe angehen

Mit der Vorbereitung war Jorsch nicht ganz zufrieden. „Die Trainingsbeteiligung hätte besser sein können. Aber die meisten haben gut mitgezogen.“ Das zeigen auch die Testspielergebnisse. In fünf Spielen gab es vier Siege. Mit 20 Toren zeigte sich die beste Offensive der Liga auch in der Vorbereitung schon wieder sehr torgefährlich. Allerdings wird das Spiel in Pöttmes ganz anders werden: „Allein schon, weil es wieder auf Naturrasen geht. Außerdem hat Pöttmes hohe Qualität im Winter dazugewonnen und ist defensiv stark.“ Mithelfen die gegnerische Abwehr zu knacken, soll Rückkehrer Haci Ay. Der Flügelflitzer kam in der Winterpause aus Aindling und hat bereits angedeutet, wie wichtig er sein kann. „Super, dass das geklappt hat. Gerade weil uns Florian Kronthaler verlassen hat“, weiß Jorsch. Für den 27-Jährigen gibt es am Sonntag nicht nur ein Wiedersehen mit Suszko, sondern mit Sebastian Spreitzer und Christoph Heckert stehen zwei Spieler im Kader der Pöttmeser, die in der vergangenen Saison noch in Affing spielten. Nicht dabei sein werden Florian Süß und Giuliano Manno.

Gespannt wird man beim Spitzenreiter SC Griesbeckerzell auf diese Partie schauen. Die Zeller sind auch selbst am Sonntag gefordert. Die Elf von Trainer Metin Bas empfängt ebenfalls um 15 Uhr den SV Münster. Das Hinspiel verlor der SCG mit 2:4. Der TSV Rehling kann mit einem Sieg gegen Untermaxfeld einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

